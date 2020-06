Vlaamse illustratrices kennen wereldwijd succes: “We ploeteren nu allemaal. Dat zien, doet mensen deugd”

“Ik heb altijd al thuisgewerkt. Als de kinderen naar school gaan, zet ik me in mijn atelier met radio Klara op de achtergrond en ben ik non-stop bezig aan mijn kinderboeken (o.a. De Spiekpietjes, Grote kunst voor kleine kenners, Kapitein Winokio, red.). Maar nu ze ­allemaal thuis zijn, is daar geen denken aan. Die knop heb ik dus snel moeten afzetten.”

Van de nood een deugd maken: daar is Thaïs het sprekende voorbeeld van. “De tweeling tekent graag en tijdens de lockdown zette ik me bij hen – ik maakte dan kleurplaten ‘op bestelling’: een olifant is de klassieker (lachje). Voor mijn verjaardag had ik mezelf heel goede Caran d’Ache-potloden cadeau gedaan en die lagen daar te blinken. Daar zat ik op een dag, aan die veel te lage tafel op een ongemakkelijke stoel, naast de meisjes. Ik begon wat te kriebelen op flutpapier. En bijna op een freudiaanse manier is zo de eerste tekening van de Quarantainemama ontstaan. Een mama met warrig haar, in pyjama, met hysterisch gillend kleutertje naast haar. Dagelijkse kost (lacht). Op Instagram regende het reacties. ‘Zo voelen wij ons ook!’ De dag erna tekende ik er nog een en nog een en zo werd het een dagboek.”

De blik in de ogen van een mama op de rand van een zenuwinzinking, de heerlijke onschuld van een kind, de realistische thuissituaties: Thaïs zet het met een paar potloodlijnen op papier. Herkenbaarheid doet lachen, en lachen lucht op. “We voelen ons in deze crisis machteloos, en dan grijpen mensen al sneller naar humor. We moeten de dingen lichter maken om de sfeer van angst een beetje te counteren. Als Moeder Natuur zich kwaad maakt, moet je dat aanvaarden. C’est la vie. Maar dat gaat makkelijker met een grapje. Voor mezelf werkt het alleszins therapeutisch. Herkenbaarheid geeft dan weer gevoel van verbinding. Het doet deugd om nu te vernemen dat het nergens perfect is. En dat iedereen maar gewoon wat aan het ploeteren is.”

De Quarantainemama heeft standaard een ontploft kapsel, loopt steevast rond in pyjama en heeft ei zo na altijd een glas wijn in haar hand. Maar niet alles is uit het leven gegrepen. “Mijn kapsel heeft geen model, ik heb een uitgroei en ik raak tot de middag niet uit mijn pyjama. Mijn kinderen noemen mij de ‘pyjamama’. Maar dat heb ik mezelf al lang vergeven, hoor. En dat glas wijn? Hier thuis wordt niet gedronken voor vijf uur ’s middags en aan die regel probeer ik me te houden. En nee, ik drink zeker niet elke dag. Het is en blijft een karikatuur. Al heeft niet iedereen dat meteen in de gaten. De reacties bleven niet uit. Ik kreeg al licht verontruste telefoontjes van vrienden: ‘Is alles wel in orde, Thaïs?’ Onbekenden sturen me dan weer tips voor afkickcentra (lacht).”

Niet alleen in Vlaanderen is de Quarantainemama een succes. “Nadat Siska Schoeters een cartoon deelde, is mijn aantal volgers verdubbeld. Niet veel later doken er vertalingen op in de States.” De cartoons zijn opgepikt door Hollywoodsterren als Jennifer Love Hewitt, Alec Baldwin en Kristen Bell. Intussen zijn er vertalingen in het Arabisch, Portugees, Spaans, Japans, Noors, Litouws, Russisch en Oekraïens en geeft Thaïs interviews aan Indische kranten en Braziliaanse media. “Ongelooflijk! Allemaal met dat stomme tekeningetje”, lacht ze. “De Quarantainemama zal hierna niet zomaar verdwijnen (lachje). Mijn kinderen en ik zullen op een dag in het boek bladeren en zien hoe we deze historische periode beleefd hebben: wanhopig, maar mét de glimlach (lacht).”

‘Dagboek van een quarantainemama’ is uitgegeven bij De Limonadefabriek, is te koop via quarantaine-mama.be en ligt vanaf 15 juni in de boekhandel. thaisvanderheyden.com

Helen Blanchaert (44) : “Ik wil mensen doen glimlachen, zeker nu”

Haar vrolijke tekeningen op keramiek en textiel zijn al langer succesvol, van Vlaanderen tot in Zuid-Korea. Zelfs achter haar zelf ontworpen mondmasker blijft de creatieve duizendpoot glimlachen: “Bij mij is het glas altijd halfvol.”

Ze studeerde af als maatschappelijk assistent en werkte twintig jaar lang in de sociale sector, waarvan een groot deel met asielzoekers. “Maar ik was altijd creatief in de weer met een naaimachine of klei of ­papier-maché. In 2013 nam ik palliatief verlof. Mijn mama had kanker en ik wilde de laatste maanden van haar leven zo veel mogelijk bij haar zijn. Naast haar bed in het ziekenhuis begon ik te tekenen, en ik merkte hoe graag ik dat deed. Ik vond er ook rust in. Ik toonde de tekeningen telkens aan mama en zij zei dan: ‘Mooi, maar nog niet goed genoeg, Helen.’ (lachje) Dat is een uitdaging gebleven, ook na haar overlijden. Nog altijd denk ik: is datgene wat ik maak goed genoeg, Helen?”

Met dochter Stella (11) maakte Helen al eerder tekeningen op porseleinen bekers. “Ik begon die cadeau te doen en kreeg alleen positieve reacties.” Van toen af aan ging het snel. Van een paar verkooppunten in Gent ging het naar heel België. Er volgde eerst een pop-up, daarna een vaste winkel. “Het productieproces van mijn keramiek gebeurt nu in een sociale werkplaats in Gent. Het is een mooie combinatie van mijn beide ­passies. Sinds ik op de Maison&Objet-interieurbeurs in Parijs stond, is het ook internationaal vertrokken. We hebben verkooppunten van Zuid-Korea tot Nieuw-Caledonië, van Amerika tot in Japan.”

Het optimisme van Helen is aanstekelijk. En de coronacrisis krijgt dat niet klein. Ook al kwam het virus al dramatisch dichtbij. “Mijn dochter van 12 is helaas een klasgenootje ­verloren aan corona. Dat was heftig. Daar sta je dan als positieve mama. De lockdown was intens, maar het waren ook heel intieme weken.”

In die weken kreeg haar collectie er nog een takje bij: mondmaskers. “Voor mijn nieuwe textielitems werk ik samen met een Portugees bedrijfje met een supertoffe zaakvoerster. Via ons whatsappgroepje pitchte ze het idee: ‘Hier in Portugal is iedereen mondmaskers aan het maken. Is dat niks voor jullie?’ Ik was eerst op mijn hoede voor negatieve reacties. Maar mijn missie is: een glimlach toveren. En onze producten dienen wel vaker als ‘lichtpuntje’. Mondmaskers zijn bovendien niet tijdelijk: we zullen ze nog lang nodig hebben. De 4.000 maskers die we maakten waren in een-twee-drie uitverkocht.”

Haar ‘missie’ heeft ze vooral ontwikkeld door de ziekte van haar mama. “Het leven kan hard zijn. Je moet voor je eigen geluk zorgen. Mijn vriend Peter zegt dat ook: ‘Helen, jij ziet echt altijd overal het positieve in.’ Ik doe wat ik kan om mensen te doen glimlachen. En binnenkort verkoop ik mondmaskers voor Kom op tegen Kanker. Ook daar is er die link naar mama.”

helenb.be