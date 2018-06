Vijf verrassende tips om je voor te bereiden op een sollicitatiegesprek Liesbeth De Corte

12 juni 2018

13u11 2 Carrière De job van je dromen tegengekomen en een sollicitatiegesprek gescoord? Proficiat! Nu nog een goede eerste indruk maken en je broodje is gebakken. Alleen is dat gemakkelijk gezegd dan gedaan. Om je een handje te helpen, somt het rekruteringsbureau Hays zeven originele tips op.

1. Google je interviewer

Sinds de komst van sociale media is het een pak gemakkelijker geworden om info over iemand op te zoeken. Een beetje creepy, maar goed online stalkgedrag kan zeker geen kwaad. Breng een bezoekje aan het LinkedIn-profiel of probeer een interview met de interviewer terug te vinden. Zo kan je op z'n minst een gezicht plakken bij de naam in je mails en vermindert 'de angst voor het onbekende'. En wie weet kom je wel enkele gelijkenissen tegen die je terloops tijdens het gesprek ter sprake kan brengen.

2. Oefen je krachtpose

Psychologe Amy Cuddy raadt aan om vóór een presentatie of interview een ‘krachtpose’ van drie minuten aan te nemen. Je zelfvertrouwen krijgt hierdoor een boost en je angst neemt af.

3. Sport op voorhand

Zijn je voorbereidingen voor het sollicitatiegesprek achter de rug? Dan kan je de avond of ochtend ervoor sporten. Wanneer je beweegt, maakt je lichaam meer endorfine aan. Het is bewezen dat deze stof stress vermindert en je positiever en energieker laat voelen. Het kan maar van pas komen om helder en rustig na te denken.

4. Doe inspiratie op

Zoek naar enkele inspirerende citaten en foto's van je vrienden of mensen waarnaar je opkijkt. Stel je het soort levensstijl voor dat je zou kunnen leiden en concentreer je op de eindeloze mogelijkheden die het leven te bieden heeft. Het klinkt nogal zweverig, maar je succes visualiseren is een van de meest doeltreffende manieren om het daadwerkelijk te bereiken.

5. Hou je vrienden op de hoogte

Het is goed om voor of na het interview kort te bellen met iemand die je aanmoedigt. Een goede peptalk kan wonderen doen als er iets belangrijks staat te gebeuren. Je krijgt zo het gevoel dat iemand je vanop afstand toejuicht.

6. Luister naar muziek of een podcast

Luisteren naar muziek vermindert stress. Vooral liedjes met een stevige beat zullen je oppeppen én afleiden van de twijfel en angst die je op weg naar het interview misschien voelt.

7. Reserveer een etentje om achteraf te vieren

Iedereen die al gesolliciteerd heeft, kan bevestigen dat de dagen op voorhand mentaal en fysiek slopend kunnen zijn. Plan daarom een leuk moment in, iets om naar uit te kijken. Misschien een lunch of diner met een oud-collega of vriend? Zie dit als een beloning voor al je voorbereidend werk.

