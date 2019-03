VIDEO. Vroege vogels Linde Merckpoel, Heidi Van Tielen en Anke Buckinx in NINA: “Ik ga elke dag om 8 uur slapen” Liesbeth De Corte

15 maart 2019

15u51 0 Carrière Vroege vogels Heidi Van Tielen en Anke Buckinx maken elke dag tussen zes en negen de luisteraars van Qmusic en Joe wakker. Linde Merckpoel deed tot voor kort hetzelfde op StuBru. Speciaal voor de Internationale Dag van de Slaap betuigt het trio hun liefde voor de ochtendstond, in NINA.

Die middag in een appartement in centrum Brussel. Heidi heeft er een ochtendshift en meeting op zitten op de radio. Ook Anke – dertig weken zwanger van haar tweede kindje – is sinds halfvier die ochtend up and about. En Linde? Die mag tegenwoordig ‘uitslapen’ – tot zeven uur: ze maakt nu voltijds en met volle goesting video’s voor Studio Brussel. Gesprek met twee slaapkopjes en één heerlijk uitgeruste Linde.

Heidi: “Ik sta elke dag om vier uur op. Niks snoozen, gewoon meteen dat bed uit. Ik maak me klaar en om halfvijf vertrek ik naar het werk. Stel dat mijn eyeliner mislukt? Dan verlies ik vijf minuten. Die moet ik dan elders – bijvoorbeeld voor mijn kleerkast – inhalen. Anders kom ik te laat.” We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

Nog meer in NINA:

- Kamermeisjes klappen uit de biecht

- Hebben is uit, delen is in

- Beautytips voor schone slaapsters

- De grootste tassentrends

- Meet & greet met superster Dua Lipa

& nog veel meer!