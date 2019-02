VIDEO. Een topjob hebben én op-en-top vrouwelijk zijn: deze 3 vrouwen doen het je voor in NINA Redactie

15 februari 2019

16u01 0 Carrière Headhunter Vanessa Delacourt heeft een topfunctie in de overwegend mannelijke zakenwereld. Politica Assita Kanko staat haar mannetje te midden van politiek machismo. En rechter Erika Colpin staat oog in oog met boeven en drugsdealers. Ze zijn op-en-top elegant. Ja, zelfs sexy. Vrouwelijkheid en verstand, hand in hand. “We moeten altijd respect afdwingen.”

Vrouwelijkheid moet kunnen op de werkvloer: daar gaan we van uit. Maar is dat altijd even makkelijk gezegd als gedaan? Toch niet, meent Erika. “Toen ik als advocaat-stagiair pro-Deocliënten ging bezoeken in de gevangenis, reageerden mannen vaak: ‘Mmm. All right, zijde gij mijn advocaat?’ Of: ‘Ge moogt me gerust komen bezoeken in de gevangenis, meisje. Maar op de rechtbank? Om mij te verdedigen?’ Ik werd niet altijd naar waarde geschat, omdat ik een jonge vrouw was.”

Vanessa, Erika en Assita vertellen hoe ze hun weg gevonden hebben in een wereldje die redelijk macho is. We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

