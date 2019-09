Vicky Persyn, oprichtster van LikeBirds en This Way: “De eerste dag kwam er geen kat” Sophie Allegaert

20 september 2019

07u51

Bron: NINA 0 Carrière Op een dag vind je de job van je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: Vicky Persyn (39), oprichtster van coworkingplek Likebirds en evenementenbureau This Way. “Een coworkingplek is als een café. Je gaat er niet alleen voor de lekkere koffie of de mooie stoelen, je komt er thuis.”

Ik werkte als eventmanager, maar droomde al lang van mijn eigen evenementenlocatie. Al vrij snel kwam ik uit bij coworking. Werken, praten, koffiedrinken, elkaar inspireren, het viel volledig samen met wat ik wou. Dus gaf ik in 2011 mijn ontslag en werkte ik twee maanden als een zot aan mijn businessplan om daarna even in te springen in een Antwerpse coworkingplek. Al na een halve dag wist ik dat dit compleet mijn ding was. Via via botste ik op de machinekamer van een oude gasfabriek, met een huurcontract van amper tien maanden. Dat contract was net lang genoeg om te testen of het iets kon worden en kort genoeg om er mijn broek niet aan te scheuren. De eerste dag kwam er geen kat. Op mijn ma en zus na, met een boeket bloemen. Ik heb toen allerlei acties op touw gezet en zo had ik heel snel mijn eerste members, en hun aantal groeide gestaag. Uiteindelijk zijn we er 2,5 jaar gebleven. Maar toen moesten we echt weg, alle buren waren al vertrokken, de halve site was gesloopt en ik had nog altijd geen nieuwe locatie. Dan voel je de stress. En dan ineens, als een godsgeschenk, vond ik een fantastische plek, de oude Eskimofabriek. Geen dag te vroeg, twee weken later ging ons vroegere pand tegen de vlakte. Ondertussen hebben we onze vijfde verjaardag gevierd, telt LikeBirds 70 freelancers die hier op regelmatige basis werken en weet ik dat oude liefde niet roest. Ik hou nog altijd van organiseren, dus heb ik ook een evenementenbureau opgericht, ThisWay. Het zijn twee projecten die elkaar versterken. Ik beperk mezelf niet, dus droom ik groots. Over een eigen pand, met nog meer plaats, nog meer creative spaces en nog meer koffie.” www.likebirds.be - www.thisway.be

Grootste meevaller

“Soms zit geluk in een klein hoekje. Ik zocht een pand en bezocht een locatie. Toevallig was er een raam kapot waardoor de buurvrouw ons gesprek hoorde. Zij bleek projectontwikkelaar en had iets in haar portfolio dat aan mijn lijstje voldeed. Nog geen vijf maanden later opende LikeBirds zijn deuren.”

Grootste schrik

“Een jaar lang heb ik vruchteloos naar een nieuw pand gezocht. Iedereen had ik aangesproken, ik toerde met de fiets door Gent, maar het hielp niet. Toen het, net op de valreep, toch lukte, viel er duizend kilo van mijn schouders.”

Grootste geluk

“LikeBirds heeft al ontzettend veel mooie dingen in gang gezet. Het is meer dan gewoon een business, we hebben een sociaal weefsel gecreëerd. Een dat een impact heeft op je werk en je zijn. LikeBirds maakt een verschil en dat doet me immens veel plezier.”

Grootste inzicht

“Je hoeft niet te kiezen. Elke businesscoach vertelt je dat je moet focussen op één ding. Maar ik word daar niet blij van. Dus heb ik vrij snel besloten om dat niet te doen en zowel LikeBirds als ThisWay uit te bouwen. Ik heb die afwisseling nodig en het ene versterkt het andere.”

