Vergeet white noise, brown noise is de beste soundtrack voor je concentratie

23 januari 2019

08u59

Iedereen heeft al van 'white noise' gehoord, het ietwat monotone omgevingsgeluid dat je helpt om in opperste staat van concentratie te verkeren. Maar wist je dat deze ruis nog een broertje - of neefje - heeft, genaamd 'brown noise'?

“Microsoft heeft een tijd geleden een studie uitgevoerd naar de effecten van digitale media. Wat blijkt? We kunnen ons nog maar 8 seconden concentreren. Ter vergelijking: bij goudvissen is dat 9 seconden.” Dat vertelde productiviteitsexpert Tim Christiaens ons nog recent.

Amper 8 seconden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dat écht choquerend. En een beetje triest. Een van de belangrijkste redenen van het gebrek aan focus? Afleiding ligt altijd op de loer. Denk aan de telefoon die om de haverklap begint te rinkelen, het geroezemoes van collega’s, je mailbox die uitpuilt van de nieuwe berichten. Stuk voor stuk prikkels die de aandacht afleiden van je taken.

“De meeste mensen zijn tegenwoordig ‘breinwerkers’”, zei Ulrika Leons, gezondheidszorgpsycholoog en mindfulnesstrainer, hier eerder al over tegen het AD. “We zijn veel bezig met het produceren en verwerken van informatie, waarbij een enorm beroep wordt gedaan op ons werkgeheugen.” Oftewel: complexe taken waar een goede concentratie voor vereist is. “Het probleem is dat onze hersenen te veel informatie binnen krijgen, waardoor de aandacht versplintert. Het kost telkens weer energie om je opnieuw te concentreren.”

Witte versus bruine ruis

Jammer genoeg bestaat er geen magische formule om je concentratievermogen omhoog te krikken. De ene is gebaat met muziek, terwijl iemand anders zich alleen kan focussen met ‘noise cancelling’-koptelefoons.

Een trucje dat bij veel mensen helpt, is luisteren naar noise, oftewel ruis. “Ruis helpt je concentreren omdat het werkt als een soort dempend deken”, zo wordt uitgelegd in een YouTube-video van SciShow. “Je brein heeft de neiging om de kleinste verandering op te merken in je omgeving. Als het volledig stil is, kan het minste of geringste de alarmbellen doen afgaan, waardoor je gegarandeerd aandacht wil schenken aan die geluidsbron.” Noise gaat die externe geluiden - of het nu gaat om bliepjes van je smartphone of gekeuvel van collega’s - maskeren, waardoor jij je beter kunt concentreren.

White noise is de meest bekende, maar daarnaast bestaat er ook brown noise. In beide gevallen gaat het om monotoon, constant en zelfs ‘saai’ lawaai, dat het omgevingsgeluid neutraliseert. Maar de bruine ruis is simpelweg wat lager, dieper en zachter dan de witte variant. Ondergetekende is vooral fan van brown noise, maar probeer het vooral zelf eens uit!