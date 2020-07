Veel mensen ervaren sinds corona meer druk op het werk: expert legt uit hoe je daar het best mee omgaat Jisca Agten

06 juli 2020

10u52

Bron: Goed Gevoel 0 Carrière De coronacrisis heeft een enorme impact op ons gehad, met in het bijzonder op onze economie. Veel werknemers ervaren momenteel dan ook veel druk op het werk door de moeilijke economische omstandigheden. Meredith Van Overloop, loopbaancoach en zaakvoerder van Triangis Coaching & Training Solutions, geeft raad.

Meredith Van Overloop, loopbaancoach: “De laatste maanden worden we allemaal geconfronteerd met grote veranderingen. Dat zorgt voor angst en onzekerheid, zeker ook op economisch vlak. Iedereen reageert op zijn eigen manier: sommige mensen schieten in actie en willen alles zo snel mogelijk opgelost zien. Zij zullen er alles aan doen om de situatie opnieuw onder controle te krijgen, maar zullen misschien ook onrealistische verwachtingen hebben en anderen onder druk zetten. Anderen willen eerst alles analyseren of voelen zich verlamd. Deze mensen blijven (uiterlijk) kalm en kunnen zo onbezonnen beslissingen vermijden. Beide copingmechanismen – manieren waarop ons systeem omgaat met stress – zijn belangrijk en nodig. Maar ze zijn ook elkaars tegenhanger en dat kan voor extra druk en stress zorgen.”

“De oplossing is simpel en hebben we de laatste maanden vaker gehoord: we moeten het samen doen! Bovendien helpt een collegiale omgeving om stress te verminderen.”

“Omgekeerd doet een omgeving waar het ‘ieder voor zich’-principe geldt ongezonde spanningen en druk toenemen. Dit kan je concreet doen: maak duidelijke afspraken met je collega’s en leidinggevende(n) en spreek uit wat je dwarszit. Help elkaar en vergeet niet om ook een beetje plezier te maken, want humor kan stress verlichten. Ga bij elke moeilijke situatie na: kan ik dit (nu) veranderen? Kan je er wel iets aan doen? Onderneem dan actie. Lukt dat niet, probeer dan om de situatie te relativeren of los te laten. Als je te lang blootgesteld wordt aan hevige stress, is dat nefast voor je mentale en fysieke gezondheid. Goed zorgen voor jezelf en voor elkaar blijft dus de boodschap!”