Van vogels spotten tot Portugees leren: 5 originele ideeën om een pauze in te lassen tijdens je werkdag Valérie Wauters

22 juni 2020

09u13

Bron: Well & Good 0 Carrière Ga je ook standaard om een koffietje, als je tijdens het thuiswerken al eens een pauze neemt? Think again, en verras je hersenen. Of wat dacht je van vijf minuutjes vogels spotten?

Als je thuis werkt, zijn er enkele valkuilen waar je beter niet in trapt. De laptop staat non-stop aan. Overuren zijn standaard en van korte pauzes komt er maar weinig in huis. Want samen met het thuiswerken overvalt ons soms ook de angst om door onze baas als lui of weinig productief aanzien te worden.

Toch is af en toe een kleine break nemen geen slecht idee. De kans is namelijk groot dat je net een pak productiever bent wanneer je tussendoor even je gedachten op iets anders focust. Is je inspiratie zoek en kom je zelf niet verder dan de hond uitlaten of een koffietje halen? Dan geven wij graag enkele verrassende tips om de pauzeknop in te duwen.

1. Ga vogels spotten

Zet jezelf even in de tuin, op het balkon of voor je raam en geef je ogen de kost. Van vogels spotten word je niet alleen rustig, je helpt je ogen er ook mee om even hun focus te verleggen van het computerscherm naar de wijdse natuur.

2. Smeer een gezichtsmaskertje

De meeste gezichtsmaskers hebben een inwerktijd van een minuutje of tien. En laat dat nu net de ideale lengte zijn voor een kleine pauze middenin je werkdag. Trek je even terug in de badkamer, zet een ontspannend muziekje op en verwen jezelf met een echt zenmoment. Nadien kan je niet alleen fit en monter terug aan de slag, maar is je huid ook nog eens perfect gehydrateerd. Win-win!

3. Hou een knuffelpauze

Heb je een huisdier? Las dan een knuffelpauze in en neem je hond of kat even op schoot. Uit onderzoek blijkt immers dat je huisdier aaien niet alleen je hartslag vertraagt, het zorgt er daarnaast ook voor dat er een hormoon vrijkomt dat helpt je stress te verminderen.

4. Doe het huishouden

Een was insteken, de afwasmachine leegmaken of de woonkamer stofzuigen. Vaak zijn het taken die tot in de vooravond blijven liggen. Door deze dingen tijdens je pauzes te doen heb je ’s avonds niet alleen een net huis, maar ook nog zeeën van tijd om te doen wat je écht wil.

5. Leer iets nieuws

Heb je altijd al een nieuwe taal willen leren of je willen verdiepen in astrologie? Dan is dat kwartiertje in de voor- of namiddag jouw ideale bondgenoot. Ja, je hebt hier een flinke portie focus en concentratie voor nodig, maar een nieuwe vaardigheid aanleren stimuleert een ander deel van je brein.