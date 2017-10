Unequal Pay Day: hoe kunnen vrouwen in België in godsnaam nog altijd 20% minder verdienen? Timon Van Mechelen

Als je naar het bedrijf kijkt waar je zelf werkt, worden vrouwelijke collega's die dezelfde functie uitvoeren waarschijnlijk evenveel uitbetaald als jij. Soms verdienen ze zelfs meer omdat vrouwen vaker een hoger diploma hebben. Hoe komt het dan dat vrouwen in ons land toch nog altijd 20% minder verdienen?

De progressieve vrouwenbeweging zij-kant is de initiatiefnemer van de Equal Pay Day in België. Op die dag voor gelijk loon voert de organisatie al meer dan tien jaar samen met ABVV, en de laatste jaren ook met de Europese PES Women, campagne tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken in het nieuwe jaar om hun loonachterstand van het voorbije jaar dicht te rijden. Momenteel bedraagt de loonkloof in België 20% en was het dus Equal Pay Day op 14 maart: vrouwen moesten 20% langer doorwerken in 2017 om te verdienen wat mannen in 2016 reeds verdiend hadden.

In Europa wordt Equal Pay Day vaak in het najaar georganiseerd, en leggen vrouwen symbolisch het werk neer op de dag vanaf wanneer ze zogezegd gratis werken. De loonkloof zorgt er immers voor dat hun jaarsalaris lager ligt dan dat van mannen, waardoor ze volgens het principe van de gelijke verloning vroeger zouden mogen stoppen met werken. Volgens zij-kant en PES Women is deze dag echter eerder Unequal Pay Day: de dag voor ongelijk loon. In Europa verdienen vrouwen 16% minder dan mannen, dus valt de dag vandaag op 31 oktober.

De oorzaken

Een vrouwelijke kapster verdient niet minder dan een mannelijke collega en hetzelfde geldt voor de meeste andere jobs anno 2017. Waar zit dan dat grote verschil? Het grote probleem is dat vrouwen en mannen juist niet hetzelfde werk doen en in verschillende sectoren aan het werk zijn. De loonkloof is dus eigenlijk een loopbaankloof.

Vrouwen werken veel vaker deeltijds. In 2016 werkte 45% van de vrouwelijke loontrekken in de privésector deeltijds, tegenover slechts 11% van de mannen. Zeggen dat vrouwen hier zelf voor kiezen is volgens zij-kant te kort door de bocht: ”Slechts 8,5% van de deeltijds werkende vrouwen gaf aan geen voltijdse job te willen. Als reden voor het deeltijds werken verwees maar liefst de helft van de vrouwen in deze positie naar de moeilijke combinatie tussen werk en privéleven. Bij mannen was dit amper 28%. Vrouwen nemen dus nog altijd de grootste zorgverantwoordelijkheid op thuis. Mannen die deeltijds werken gaven immers vooral de combinatie met een andere betrekking, studies, of (brug-)pensioen als reden op: dit was het geval bij bijna één op de vijf deeltijdwerkers, bij vrouwen was dat maar één op de vijftien.”

Volgens de RVA maakten vrouwen in 2016 nog steeds 70% uit van de mensen met ouderschapsverlof, terwijl vaders dit recht evengoed hebben. Mannen vrezen vaak dat thuisblijven een belangrijke weerslag zal hebben op hun carrière, of het behoort echt niet tot de gewoonten binnen het bedrijf om hiervan gebruik te maken. Ook het financiële aspect speelt volgens zij-kant een belangrijke rol. Het grote verlofverschil bij de geboorte van een kind (moeders hebben recht op 15 weken moederschapsrust waarvan 10 weken verplicht, vaders hebben recht op 10 dagen geboorteverlof) creëert volgens hen een dynamiek waarbij de zorgtaken onmiddellijk bij de vrouw terechtkomen en de man het brood op de plank moet brengen.

Vrouwen doen nog altijd veel vaker de zogenaamde ‘zachte’ jobs en werken meer in sectoren waar voltijdse contracten niet voor het rapen liggen en de middelen beperkt zijn. Denk maar aan de sociale sector. Mannen zijn dan weer in de meerderheid in de ‘harde’ en beter betalende sectoren. Een werknemer in de petrochemische nijverheid heeft een brutomaandloon dat 52% boven het nationale gemiddelde ligt. “Het argument dat de zachte sectoren gezins- en dus vrouwvriendelijker zijn wordt vaak aangegrepen, maar blijkt niet altijd te kloppen: avond- en weekenddiensten zijn immers standaard in de zorgsector. Vooral de studiekeuze speelt een belangrijke rol.”

Volgens het loonkloofrapport van Hay Group maken vrouwen bijna de helft uit van de loontrekkenden, maar slechts een derde van de leidinggevenden. Het topmanagement in de meeste bedrijven bestaat gemiddeld maar liefst voor 81% uit mannen. Vrouwen botsen volgens de vrouwenorganisatie dan ook veel sneller op het glazen plafond: ze blijven vaker hangen in uitvoerende functies, die ook makkelijker deeltijds gedaan kunnen worden.

De oplossingen

Om de loonkloof voorgoed de wereld uit te helpen heeft zij-kant een paar beleidsvoorstellen. Zo stellen ze voor om eindelijk werk te maken van de kortere werkweek met behoud van loon. “Het zorgt voor een evenwichtige verdeling tussen werk en privé, en herverdeelt daarnaast ook het beschikbare werk, waardoor er nog eens jobs bijkomen ook.”

In inzetten op waardig werk, ziet de organisatie ook een oplossing. “Bied kwaliteitsvolle, duurzame contracten aan en breid de deeltijdse uurroosters uit. Waardeer het werk in de sterk vervrouwelijkte sectoren ook financieel: waarom zou een poetsvrouw immers minder moeten verdienen dan een vuilnisman?”

Daarnaast stelt zij-kant ook voor om quota in te voeren voor directiecomités van overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven. Het 100% vergoede geboorteverlof verplichten voor vaders en meemoeders en het ouderschapsverlof naar het Zweeds model hervormen is iets waar de organisatie al langer voor ijvert. Meer betaalbare crèches met flexibelere uren openen, sluit daarbij aan.

Last but not least vindt de organisatie ook dat de overheid een correcte toepassing van de loonkloofwet van 22 april 2012 moet afdwingen.