Uitgekeken op je home office? 20 spullen voor een efficiënte én Instagramwaardige thuiswerkplek Stéphanie Verzelen

13 mei 2020

09u03 0 Carrière Wie had gedacht dat we anno 2020 zo veel zouden thuiswerken. Jij niet? Dan is jouw thuiswerkplek misschien nog altijd niet optimaal aangekleed. Of misschien ben je er na acht weken lockdown compleet op uitgekeken. Hoe het ook zij, met deze spullen creëer je een home office die niet afleidt en wel stimuleert.

Als jij je job tijdens de lockdown thuis uitoefent, weet je ondertussen maar al te goed hoe belangrijk de inrichting van je home office is. Zelfs als je thuiswerkplek heel geïmproviseerd is – lees: op een hoekje van de keukentafel of aan de kaptafel in de slaapkamer – kan je er maar beter voor zorgen dat je in een georganiseerde en inspirerende omgeving werkt.

Dat bevestigt Sara Van Wesenbeeck, organizing expert bij professioneel coachingbureau Barking Dogs. “Een leuke en inspirerende werkomgeving is cruciaal. Wie zich goed voelt in zijn thuiskantoor, heeft minder redenen om elders in huis afleiding te zoeken”, vertelde ze ons eerder al. “Zorg voor een comfortabele stoel, goede verlichting, voldoende opbergruimte. Hou ook al je bureauspullen bij de hand, want zo verlies je geen tijd.”

Geen idee hoe daaraan te beginnen? Makkelijk: met deze leuke (en handige!) spulletjes in huis.

Voor een nette, georganiseerde thuiswerkplek

0. (Beeld links) Plant Box, 199 euro, Ferm Living.

1. Landscape Cork Bulletin Board, 120 euro, Corkframe.

2. Doorzichtig metalen opbergdoosje, 39,99 euro, Zara Home.

3. Olifant organizer, 25 euro, Kikkerland.

4. 2x2 Organiser, 79 euro, Ferm Living.

5. Toolbox, 35 euro, Vitra.

Voor een Instagramwaardige thuiswerkplek

0. (Beeld links) Vakkenkast ‘Arundel’, 285 euro, Kave Home.

1. Ceramic Basket, 75 euro, Ferm Living.

2. Letter Board, vanaf 27 euro, Design Letters.

3. Vanilla Bean nietmachine, 14,95 euro, Paper Source.

4. Bloempot en pennenbak, 30 euro, Kikkerland.

5. Bureaulamp ‘Bolt’, 385 euro, Tonone.

6. Set metallic pennen, 11,99 euro, Zara Home.

Vergeet deze essentials niet

0. (Beeld links) Wave Organiser, 96 euro, Fritz Hansen.

1. Large Monthly Planner, 13,82 euro, MochiThings.

2. Prullenmand ‘Shade’, 39 euro, Hay.

3. Bureauklokje ‘Snofsa’, 12,99 euro, Ikea.

4. Bullet journal, 5,50 euro, Hema.

5. Karafset ‘Rare’ & ‘Radiant’, 60 euro, Puik.

6. Laptopstandaard, 24,95 euro, Moft.

