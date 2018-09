Tips om snel en gezwind je to-dolijst af te werken Liesbeth De Corte

18 september 2018

14u05

Bron: Elite Daily 0 Carrière Een scenario dat niemand vreemd is: je begint aan je to-dolijst, maar voor je de eerste taak hebt afgerond, heb jij je mailbox gecheckt, een Instagrampost gemaakt, een kop koffie gedronken en beslist wat je 's avonds gaat koken. We willen allemaal vliegensvlug zo veel mogelijk werk verrichten, maar simpel is anders. Hoe pak je dit best aan?

Terwijl ik dit artikel uittyp, word ik weggeroepen voor een meeting, besluit ik een mail van een collega te beantwoorden en heb ik snel een bericht gestuurd naar het lief. En mijn stuk? Dat blijft ondertussen wachten op mijn 'onverdeelde aandacht'. Op zich geen grote verrassing, want ik ben - en bij uitbreiding de mensheid is - niet gemaakt om te multitasken. Gelukkig zijn er wel tips die het fenomeen makkelijker maken. We sommen ze even voor je op.

1. Begin met de moeilijkste opdracht

Als er een to-dolijst voor je neus ligt, is het verleidelijk om met de gemakkelijkste taak te beginnen. Want 5 minuten later is die eerste opdracht van het lijstje geschrapt en heb je al wat rust verdient. Toch?

Dat klinkt ongetwijfeld herkenbaar, maar volgens Andrew Tillery van MAP Communications pak je het beter anders aan. Hij raadt aan om te controleren wat je prioriteiten zijn. "Maak 's ochtends vroeg een to-dolijst en begin met de taak waar je het meest tegenop kijkt", zo klinkt zijn suggestie. Wanneer het zware werk achter de rug is, ben je des te gemotiveerder om de rest van je to-dolijst af te gaan.

2. Probeer de juiste taken te combineren

Als je dan toch gaat multitasken, doe je er goed aan om de juiste taken te combineren. Dat is het advies van life coach Sasha Noir. "Een van de activiteiten moet je kunnen uitvoeren op automatische piloot, zodat jij je volledig kunt concentreren op de tweede opdracht", vertelt ze aan Elite Daily.

Wil je bijvoorbeeld nog een bepaalde podcast beluisteren en staat er in de keuken een berg afwas te wachten op jou? Ideaal, dan kan je die twee tegelijk uitvoeren.

3. Zie wat werkt voor jou

Volgens Regina Leeds, auteur van het boek 'One Year to an Organized Life', zitten we allemaal een tikje anders in elkaar. Er bestaat dan ook geen magische formule die ervoor zorgt dat je kan multitasken. Voor iedereen werkt het een beetje anders. Sommigen kunnen tijdens het eten alle mails beantwoorden, anderen krijgen nog geen mail gelezen terwijl ze zich focussen op hun bord. Experimenteren is de boodschap. Uiteindelijk zal je een balans vinden die bij je past.