Thuiswerken vanwege corona? Zo pak je het aan

Door het coronavirus zijn veel mensen verplicht om thuis te werken, of ze kiezen er zelf voor. Want: ze moeten niet in de file pendelen naar kantoor, maar kunnen in pyjama de laptop openklappen. Is dat een goed idee? Gaat dat niet ten koste van de productiviteit? Carrièrecoach Miet Leijssen geeft tips om ook vanuit je woonkamer efficiënt te werken.

De kans is groot dat u dit leest terwijl u thuis zit te tokkelen op de laptop. In ons land mag immers 1 op de 3 landgenoten telewerken van de baas. Dat bleek eind vorig jaar nog uit een rondvraag bij 2.500 Belgen in opdracht van hr-dienstverlener SD Worx. Momenteel ligt dat aantal waarschijnlijk nóg hoger: om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden veel werknemers immers aangepord om thuis te blijven.

Voor sommigen een groot geschenk, stelt Miet Leijssen. Zij werkt als trainer en coach bij het consultancybedrijf Better Minds At Work en is gespecialiseerd in focus en work-life-integration. “Sommige mensen kunnen thuis bergen werk verzetten omdat ze zich beter kunnen focussen. Dat is ook logisch, want er zijn minder stoorzenders. Geen rinkelende telefoons, babbelende collega’s of printer die om de haverklap geluid maakt.”

Toch vindt niet iedereen het even makkelijk om op afstand te werken. “Denk aan mensen met een job waarin persoonlijk contact key is, of werknemers die een zekere vorm van sociale controle en drukke atmosfeer nodig hebben om in de workflow terecht te komen.” Maar moeilijk gaat ook, zo luidt het cliché. Om ervoor te zorgen dat het thuiswerken efficiënt verloopt, geeft Leijssen enkele tips.

Geef je brein een opwarming

Mensen die op kantoor aankomen, zijn meestal al een tijdje wakker. Ze hebben ontbeten, zich gedoucht en verplaatst - zij het met de wagen, trein, tram of bus. De carrièrecoach raadt aan om deze lijn door te trekken als je thuis werkt. Met andere woorden: vijf minuten voor je begint te werken uit bed kruipen, is geen goed idee. “Je creëert het best een aandachtsritueel zodat je brein weet dat het tijd is om zich te focussen. Je wassen en omkleden is een handige manier om in de juiste mindset te komen. Wil je per se de hele dag je joggingbroek of pyjama dragen? Dat kan ook, maar ga dan op zoek naar een ander ritueel. Zo ken ik iemand die alle spullen in een specifieke volgorde op z’n bureau legt, om dan vervolgens alle tabbladen te sluiten op z’n laptop, zodat hij in alle rust kan starten aan z’n werkdag.”

Leijssen hoort geregeld ‘koffie drinken’ als voorbeeld van een aandachtsritueel. “Dat is mogelijk, als je dat doet als onderdeel van je routine om je brein in focusmodus te krijgen. Dat is vaak echter niet het geval. Veel mensen drinken ‘s ochtends een kop koffie, maar ze doen het ook overdag als pauzemoment. Om even uit te blazen en bij te kletsen met collega’s, bijvoorbeeld. Dan is je brein in de war. Is koffie nu een teken dat het zich moet focussen of mag ontspannen?” Kortom, niets mis met een kop koffie op tijd en stond, maar beschouw het niet als signaal naar je hersenpan om in gang te schieten.

Wees realistisch

In je eigen stek vallen alle prikkels vanop kantoor weg. Veel mensen redeneren dan ook dat ze ein-de-lijk hun ellenlange to-dolijst afgewerkt zullen krijgen. Toch ben je volgens Leijssen beter realistisch. “De meest optimistische hersenwetenschappers denken dat we ons maar vier uur per dag kunnen concentreren. Niet vier uur na elkaar, natuurlijk. Daarom is het belangrijk dat je een goede afwisseling hebt tussen moeilijke taken en routine-opdrachten.”

(Lees verder onder de foto)

“Wij maken een onderscheid tussen olifanten en konijnen”, zo gaat de expert verder. “De olifant is je prioriteit, een taak waar je veel voldoening uit haalt en die veel concentratie vergt. Konijnen zijn de chaos van de dag: e-mails, korte afstemmingen, telefoontjes, of berichtjes via WhatsApp of de werkchat. Realistisch gezien beperk je je het best tot twee olifanten per dag, die je kan uitvoeren tijdens die aandachtsspanne van vier uur.”

Zorg voor structuur

Kantoormensen hebben een vaste structuur doorheen de dag. Ze starten aan de koffiemachine om even bij te kletsen met de collega’s. ‘s Middags gaan ze lunchen, en in de namiddag is het tijd om even een luchtje te scheppen. “Ook thuis behoud je het best zo’n structuur. Anders is het plots 15 uur, en heb je nog niet eens gegeten of gedronken”, stelt Leijssen.

“Ga ook na op welke momenten je aandacht het meest fris is. Ben je een ochtendmens? Dan kan je de dag het best aanvangen met een zogenaamde olifant. Wie om 15 uur een energieboost krijgt, kan taken die concentratie vragen het best op dat moment uitvoeren.”

Als je jouw smartphone een paar uur aan een stuk gebruikt, is de batterij snel plat. Die redenering gaat ook op voor ons

Neem voldoende pauze

Iedereen heeft het tegenwoordig druk, druk, druk en dat wordt gezien als een vorm van succes. Bijgevolg werken we graag non-stop door, zonder pauze. Zonde, stelt Leijssen. “Als je jouw smartphone een paar uur aan een stuk gebruikt, is de batterij snel plat. Die redenering gaat ook op voor ons: wij hebben ook nood aan recharge-momenten. Bovendien moeten pauzes niet veel tijd in beslag nemen. Je kan evengoed tien seconden tellen en diep in- en uitademen.”

“Andere mensen houden ook heel rigide vast aan de scheiding tussen werk en privé. Ze werken aan één stuk door en willen zich niet laten afleiden door de was en de plas thuis. Maar je hoeft die scheiding niet te maken. Ook de wasmachine inladen of een brief afleveren bij de post kan een fijne pauze zijn. Je moet alleen opletten dat je geen huishoudelijke taken mengt met je werk, want multitasken kan niemand.”

En hoe zit het met sociaal contact?

Het grootste nadeel van thuiswerken is dat je minder sociaal contact hebt. “Normaal gezien zou ik mensen aanraden om eens in een koffiebar te gaan zitten, maar in tijden van het coronavirus is dat niet ideaal", lacht Leijssen. “Gelukkig zijn er voldoende chatprogramma’s zodat je nog kunt babbelen en overleggen met collega’s. Van Slack tot Skype Chat, Workplace by Facebook of zelfs Whatsapp. Plan zo’n overlegmoment in om te voorkomen dat dit konijn continu door je dag springt. En zolang je niet ziek bent, kun je natuurlijk ook altijd gaan lunchen met een collega of een klant.”

Lees ook:

#ilovemyjob: zo word je gelukkiger op de werkvloer (+)

10 jaar bij dezelfde baas: “De Belg speelt te vaak op safe”



1 op de 7 Belgen koopt extra vakantiedagen: waarom willen we meer verlof? (+)