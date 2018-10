Tactisch omgaan met irritante collega's Liesbeth De Corte

11 oktober 2018

09u52

Bron: Well+Good 4 Carrière Wanneer je dag in dag uit omgaat met iemand, is de kans groot dat kleine irritaties na verloop van tijd de kop opsteken. Dat geldt voor je familieleden, je lief, maar ook voor je collega's. Hoe ga je daar dan het best mee om?

Een collega die 'toevallig' ziek wordt op een druk moment, een die een extreme wijsneus is of die behoorlijk onfris ruikt: het is doodnormaal om je af en toe te ergeren aan andere werknemers. Het enige lastige aan de zaak is dat het kantoor een professionele omgeving is. Overduidelijk met je ogen rollen of - in dat laatste geval - je neus optrekken, is dus not done.

Het is verleidelijk om je opborrelende frustraties te uiten bij een andere collega, toch denk je hier beter twee keer over na. Dat beweert psychotherapeut Alison Stone. "Even ventileren tegen een collega lijkt een gemakkelijke oplossing. Die persoon zit gewoon dichtbij en begrijpt je klaagzang. Misschien heeft hij of zij zelfs dezelfde frustraties", geeft ze toe. "Maar ook al wil jij simpelweg even je hart luchten, toch kan dit al snel overkomen als roddelen. En dat kan bij veel mensen in het verkeerde keelgat schieten." Zeker als dit gesprek die ene, zogezegd irritante, collega ter ore komt, kan het kwetsend overkomen.

Roddelen is dus géén oplossing, maar wat moet je dan wel doen? Alles opkroppen tot je op een dag als een vulkaan openbarst, lijkt ons ook geen goed idee. Stone raadt daarom aan om een uitlaatklep te zoeken buiten de werkplek. Dat kan een vriend zijn, maar evengoed je lief, een familielid of een therapeut.

Als je het probleem echt wil aanpakken, spreek je de collega best eens aan. Volgens carrièrecoach Danielle Gonzalez is dat de snelste manier om een conflict op te lossen. Gemakkelijk zal het niet zijn, maar een rustig rationeel gesprek kan al wonderen verrichten. "Vaak zijn ze zich niet eens bewust dat ze iets mispeuterd hebben, en een korte babbel kan veel toekomstige frustraties vermijden."