Succestips van onderneemster en modeblogger Emma Gelaude: "Je hebt een dik vel en een kort geheugen nodig" Eva Van Driessche

Emma Gelaude heeft er tien jaar als ondernemer opzitten. In haar nieuwste boek Make My Dream Work verzamelt ze haar beste professionele succestips. Voor iedereen die zijn dromen in werkelijkheid wil veranderen of de allerbeste in zijn job wil worden.

Emma’s verhaal

Al op haar 21ste wist Emma Gelaude (32) dat ze een personal-stylingbusiness wou uitbouwen. Ze had er een carrière op zitten als internationaal model, maar wist dat daar niet haar ware passie lag. Ze had geen referenties, geen ervaring en geen budget. Om klanten ervan te overtuigen dat ze meer was dan een ex-model besloot ze te starten met een blog. Zo werd ze in 2007 de eerste échte modeblogger van ons land en een pionier in digitaal ondernemen.

Nu zijn we tien jaar verder en is het merk ‘Emma’ uitgegroeid tot een succes. De blog heeft 200.000 lezers per maand. Ze adviseert en werkt samen met heel wat grote modemerken, ze wordt uitgenodigd op de shows en ze spreekt regelmatig voor publiek over ondernemen. Maar dat succes kwam er dus niet in één nacht én het was en is behoorlijk hard werken. Om mensen het plaatje achter de Instagramfoto te tonen, schreef ze dit boek. «Dat is er vooral gekomen als antwoord op het feit dat mensen me de hele tijd aanspreken over de highlights uit mijn carrière. Dat is heel leuk, maar zo is het niet gegaan. Ik vond het echte verhaal ook belangrijk: de valkuilen, de missers, het bloed, het zweet en de tranen van mijn eigen bedrijf op poten te zetten.»

Ze geeft tips voor ondernemers, maar ook voor iedereen die vooruit wil in het leven en die van een droom werkelijkheid wil maken.

Succesformule: reken niet op geluk

«Ik heb niet plots op een mooie dag tien jaar geleden een idee gehad dat ik dan ben gaan uitwerken. Nee, dit alles is een plan. Alles wat ik doe, is een strategie. Ik heb alles in het werk gesteld om dit te bereiken. Het is geen toeval dat ik nu uitgenodigd word op een modeshow. Het heeft heel veel geduld, werk en doorzettingsvermogen gevraagd. Mensen staren zich blind op het eindresultaat. Wie weet nog welke rollen Brad Pitt gespeeld heeft voor hij bekend werd? Maar dat zijn wel essentiële jaren geweest. Succes komt er niet plotsklaps. Het is ook geen geheim hoe ik het gedaan heb, dat deel ik graag. Voor mij ziet de formule voor succes er ongeveer zo uit: 35% doorzettingsvermogen, 35% hard werk, 15% talent, 10% zelfverzekerdheid en 5% geen ongeluk. Het is dus geen geluk, maar als je ongeluk hebt in die eerste jaren, dan is dat moeilijk. Als ik toen ziek geworden was of er was iets met mijn naasten, dan zou dat de afloop veranderd kunnen hebben.»

Een tegenslag is pas negatief als er geen oplossing voor te vinden is

«Duizenden dingen zijn er al misgelopen in die tien jaar. Van grote rampen tot kleine ergernissen. Maar uit alles heb ik iets geleerd. Heel concreet: drie maanden voor de launch van de blog crashte mijn Mac (een Mac crasht toch nooit?). Alles was ik kwijt, mijn businessplan, mijn foto’s. Ik heb twee dagen gehuild. Toen heb ik twee lessen geleerd. Ten eerste: zorg altijd voor een back-up. Ten tweede: met wenen los je niets op. Nu huil ik geen vijf minuten meer. Deal with it, neem verantwoordelijkheid en ga door. Als ondernemer heb je een dik vel en een kort geheugen nodig. Mijn regel is: als ik over iets volgende week geen stress meer zal hebben, zet ik het direct uit mijn hoofd.»

Filip De Smet

Zelfkennis start in de kindertijd

«Ik was nog heel jong toen ik startte, maar ik wist goed wat ik wilde en wat niet. Zoek uit waar jij goed in bent. Wat deed je als kind al graag, waarin was je beter dan de rest? Ik geloof er erg in dat dat je op het juiste spoor kan zetten. Daar moet je 100% op inzetten. Ik was vroeger altijd al heel ondernemend en zelfstandig. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik vier jaar oud was. Daar kreeg ik de les van mee dat ik als vrouw mijn eigen geld moet verdienen, dat ik op eigen benen moet kunnen staan.»

YouTube is fantastisch

«Ondernemen moet in je bloed zitten, maar daarnaast is het veel ervaring en expertise opbouwen. Dat doe je door workshops te volgen, met de juiste mensen te praten, door YouTube-tutorials te verslinden. Zo heb ik leren monteren, coderen, fotoshoppen. Door veel zelf te doen heb je ook een ander voordeel, je begrijpt je facturen beter. Als iemand voor jou een site bouwt en die factureert duizenden euro’s, maar jij begrijpt niets van zijn html-uitleg, dan sta je nergens. Kennis is macht, kennis is geld. Ik heb eerst alles zelf gedaan om het te begrijpen en dan bekeek ik wat ik niet goed genoeg kon en wat ik beter kon uitbesteden. Zo monteer ik mijn filmpjes nog zelf, maar het coderen laat ik aan anderen over.»

Als ondernemer ben je een marathonloper, geen sprinter

«Je moet geduld hebben. Het is onrealistisch om te denken dat je er in één jaar al bent. Schrijf een plan uit voor vijftien jaar. Anders doe je het om de verkeerde reden, dan neem je geld als impuls. Ik weiger soms goedbetaalde jobs omdat ik weet dat die mij op de lange termijn geen goed zullen doen. Dat is financieel niet makkelijk. De eerste jaren was het geen vetpot. Pas in 2011 kreeg ik mijn eerste interessante opdracht voor een samenwerking.»

Zoek geen balans, maar harmonie

«Er is geen balans, daar ben ik intussen uit. Werk is nooit zomaar werk voor mij, het is vervlochten met mijn leven. Daardoor stopt het ook nooit. Maar het voordeel is dat het niet als werk aanvoelt. De keuze om een kind te krijgen hebben mijn man en ik bewust doorgesproken. We kunnen elkaar perfect afwisselen in de zorg voor Jackie Rio. Maar we weten zeker dat er geen tweede kind komt. Dat zou ten koste gaan van mijn business. You can’t have it all. Dat zijn harde gesprekken die je met je man hebt. Maar het is realistisch. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat haalbaar is en wat je gelukkig maakt.»

Emma, Make My Dream Work, 10 jaar business, bloggen & fashion van Emma Gelaude € 24,99 uitgegeven bij Manteau

Manteau