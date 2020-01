Studie: “Te veel feedback kan nefast zijn voor het leerproces” NA

28 januari 2020

14u06 1 Carrière “Trop is te veel en te veel is trop”, wijlen premier Paul Vanden Boeynants wist het al en ook als het gaat om feedback geven schuilt er een kern van waarheid in. Uit een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven blijkt namelijk dat in het begin feedback krijgen goed is, maar als onze hersenen voldoende kennis hebben opgedaan, krijgt feedback een averechts effect en wordt het leerproces vertraagd.

Om het effect van feedback te achterhalen, voerde doctoraalstudente Katleen Vandist een experiment uit bij 34 proefpersonen. Daarbij moesten de deelnemers 5 dagen lang afbeeldingen bij de juiste categorie plaatsen.

Tijdens de eerste 2 dagen van het experiment kregen alle deelnemers na elke afbeelding te horen of ze de afbeeldingen juist of fout hadden gecategoriseerd. Voor het vervolg van het onderzoek werden alleen nog de deelnemers met een zekere expertise bevraagd, die op dag 3 en 4 in 2 groepen verdeeld werden. Groep 1 kreeg na elke opgave nog altijd feedback, de tweede groep kreeg daarentegen pas na een kwart van de oefeningen te horen of ze ze juist ingedeeld hadden. Op de laatste dag kregen ze opnieuw afbeeldingen te zien maar deze keer kregen ze geen feedback én moesten ze de beelden zo snel mogelijk categoriseren. Het doel was om na te gaan hoe snel ze een nieuwe vaardigheid aangeleerd hadden en of de feedback daar een invloed op had.

Wat bleek? De proefpersonen die op dag 3 en 4 weinig feedback kregen, waren sneller en gaven even vaak het juiste antwoord als de andere deelnemers die constant feedback kregen. “Dit onderzoek toont aan dat feedback noodzakelijk is bij het begin van het leerproces tot het moment waarop we de nieuwe vaardigheid al vrij goed onder de knie hebben. Zodra we een zeker expertiseniveau bereikt hebben, wordt de ontwikkeling van automatiseren (de vaardigheid correct en steeds sneller uitvoeren) juist vergemakkelijkt als feedback slechts af en toe wordt gegeven. Blijvend feedback geven belemmert de persoon om de vaardigheid te automatiseren”, besluit Vandist.