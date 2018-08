Stress op het werk? Zo ga je niet aan de druk ten onder Valérie Wauters

21 augustus 2018

17u02

Bron: The Everygirl 0 Carrière Stress op het werk, we krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Hoewel je misschien vreest dat je incompetent lijkt door om hulp te vragen, is het van groot belang om tijdig aan de alarmbel te trekken. Op deze vijf manieren voorkom je dat je kopje onder gaat.

1. Stop met roepen dat je het oh zo druk hebt

Geef maar toe, het kan een vreemd gevoel van zelfingenomenheid geven wanneer je voor de zoveelste keer die dag declameert dat je het toch oh zo druk hebt. Toch werkt het contraproductief, want binnen de kortste keren voel je je moe, ziek, geïrriteerd en minder productief.

Overloop dus zeker je dagelijkse to-do’s en geef een eerlijk antwoord op deze belangrijke vragen. Zitten je prioriteiten wel juist? Welk taakje lijk je maar nooit afgevinkt te krijgen van je lijst? Kan je iets delegeren naar een collega? Even de tijd nemen om hierbij stil te staan is een belangrijke eerste stap om je in de toekomst minder overweldigd te voelen.

2. Geef toe dat je bepaalde dingen niet weet

Het is oké om af en toe toe te geven dat je iets niet weet. Probeer niet krampachtig het probleem zelf op te lossen, maar vraag je baas of collega om wat meer uitleg als je niet weet hoe je best aan een bepaalde taak moet beginnen. Bovendien bespaart het je ook heel wat tijd en energie.

3. Ventileer ventileer ventileer

Stresserende dag op het werk? Ventileer een paar minuten tegen een collega die je vertrouwt. Het helpt je niet alleen om stoom af te blazen, maar het gunt je ook een kleine pauze om een stap terug te nemen en misschien een andere kijk te krijgen op de situatie.

4. Vraag iemand buiten je gewone cirkel om feedback

Vraag, indien mogelijk, iemand buiten je team (of zelfs buiten het bedrijf waar je werkt) om een tweede opinie wanneer je met een probleem zit. Een nieuw paar ogen heeft vaak een eigen kijk op de zaak. Je hoeft niet altijd de held te spelen en alles op je eentje op te lossen. De beste ideeën komen er vaak na overleg met een andere partij.

5. Stop met altijd maar ja te zeggen

Meer is niet altijd beter. Het is vooral gewoon ‘meer’. Meer werk, meer verantwoordelijkheid, meer kansen om te falen. Zeg ja tegen de dingen prioriteit hebben, maar durf ook beleefd te weigeren om elk klein probleempje voor een ander op te lossen. Het bespaart je heel wat stress en geeft je de ademruimte om op je eigen projecten te focussen.

