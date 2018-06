Stress op het werk? Vier manieren om er mee om te gaan Liesbeth De Corte

06 juni 2018

11u01 0 Carrière Na een uur file aankomen op je werk en merken dat je jouw computer vergeten bent, een hevige discussie voeren met een collega of een deadline net op het nippertje halen: veel kleine dingen kunnen samen voor véél stress zorgen op de werkvloer. Zo ga je er het best mee om.

Zeggen dat veel Belgen op het werk af en toe eens transformeren naar een stresskip, is nogal een understatement. Uit een onderzoek dat vorig jaar door iVox werd uitgevoerd blijkt dat meer dan 60% hier minstens 1 keer per week last van heeft. 33% van de vrouw ervaart zelfs elke dag stress. Zo’n breakdown is niet alleen ongezond, achteraf kijk je er ook vaak met schaamte op terug. “Als mensen stress hebben, kunnen ze vaak aan niets anders meer denken”, reageert Ursula Whiteside, een professor psychologie aan de University of Washington, in Tonic. “Vergelijk het met een computer die vastloopt. Het enige wat je dan kan doen, is opnieuw opstarten.” Benieuwd hoe je dat het beste doet? Lees snel verder.

Adem rustig in en uit

Het eerste wat er gebeurt als je de stress voelt opborrelen? Je gaat steeds sneller ademen, waardoor je lichaam signalen gaat doorsturen naar je brein dat het onveilig is. Bewust proberen om traag te ademen, zal een halt toeroepen aan die alarmbellen die plots aan het rinkelen zijn. Het klinkt dus misschien wat cliché en zweverig, maar diep inademen brengt je effectief tot rust.

Controleer jezelf

Soms is je paniekaanval zo groot dat je zin hebt om je computer uit het raam te gooien en luid te brullen. Sowieso geen goed idee. Beseffen waar je bent, helpt om je te kalmeren. Zet je twee voeten stevig op de grond, doe even je ogen dicht of plens koud water in je gezicht. En opnieuw: adem diep in en uit.

Maak geen impulsieve beslissingen

Het ligt voor de hand, maar als je rondloopt als een stresskip is het niet het moment om belangrijke beslissingen te nemen. Ook al heb je de neiging om je baas voor eens en altijd duidelijk te maken dat zijn managementskills op niets trekken of wil je met een kwade mail iemand op de vingers tikken: wacht er toch maar eventjes mee. Gegarandeerd dat je er achteraf anders spijt van hebt.

Probeer je angst niet te onderdrukken

Veel piekeraars hebben de gewoonte om hun gedachten bij wijze van spreke in een doosje te stoppen, zodat ze er even niet aan moeten denken. En vervolgens toveren ze een glimlach tevoorschijn en doen ze alsof er niets mis is. Maar iedereen weet dat opkroppen geen oplossing is. Probeer in de plaats een stille ruimte te zoeken waar je even alles op een rijtje kan zetten en jezelf gerust kan stellen. Enkele minuutjes voor jezelf kunnen al wonderen doen.