Stel grenzen en focus op het positieve: Marie Kondo geeft tips voor een productieve thuiswerksfeer Margo Verhasselt

04 mei 2020

09u52 0 Carrière Heel wat mensen zijn tegenwoordig aan het telewerken. Maar na een tijd is het niet altijd even gemakkelijk om productief te blijven. Organisatie-expert en opruimgoeroe Marie Kondo deelt in haar nieuw boek ‘Joy at Work: Organizing Your Professional Life’ enkele handige tips die ook thuiswerken gemakkelijker maken.

Begin de dag met een ritueel

Ook bij telewerken is het belangrijk om routines te bewaren, stelt Kondo. “Maar het is nog belangrijker om bewust een onderscheid te maken tussen je persoonlijke en werktijd”, vertelt ze in een interview met CNN. Beginnen met een kleinigheid die de werkdag officieel start, is dan ook een goede manier om productief aan de dag te beginnen. Schrijf bijvoorbeeld op wat je die dag moet doen, of veeg je computerscherm schoon. Zo weten je hersenen dat de ‘werkmodus’ ingeschakeld is.

Stel grenzen

Werk je normaal niet van thuis? Dan is waarschijnlijk de keukentafel nu je vaste werkplek geworden. Kondo raadt echter aan om een doos of schapje te voorzien waarin al je werkspullen terechtkunnen. Op het einde van de dag gaat alles in de doos, ‘s ochtends haal je ze terug boven. Zo zorg je ervoor dat je niet àltijd op je werkplek lijkt te zitten.

Zet een item dat je gelukkig maakt in je omgeving

‘Does it spark joy?’ Met dit simpele credo maakte de Japanse naam en faam voor zichzelf. Haar opruimtechniek gaat er immers van uit dat alles wat je niet gelukkig maakt geen plek in huis verdient. Die regel past ze nu ook - ongeveer dan toch - toe. Kondo adviseert om een plant of vaas met bloemen op je bureau of tafel te zetten, om zo een leuke sfeer te creëren. “We worden hier relaxed en gelukkig van.”

Maak een schema op voor kinderen en geef hen dat van jou

Kondo heeft zelf twee dochters die 3 en 4 jaar oud zijn. Zij en haar man werken beiden thuis terwijl ze op hun kroost letten. De opruimgoeroe weet dus ook raad voor ouders die met hun handen in het haar zitten in deze situatie. “Zorg dat ze hun routine behouden en weten wat er op de planning staat”. Ze raadt dan ook aan om samen te ontbijten, te lunchen en te dineren. Daarnaast wijst ze ook op het belang van zo nu en dan een speelpauze.

Wees lief voor jezelf

“Herinner jezelf eraan dat het oké is om niet een hele dag even productief te zijn”, vertelt Kondo. Deze periode brengt heel wat stress met zich mee. “Focus op het einde van de dag op de goede dingen die je verwezenlijkt hebt, niet op wat niet lukte.”