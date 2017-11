Stanfordprofessor: "Schrap deze twee woorden uit je woordenschat voor een succesvol leven" Sophie Vereycken

09u35

Een sollicitatiegesprek binnenkort? Wil je graag promotie maken op het werk? En dat zonder in te boeten op je sociale leven? Dat kan, en wel door de manier waarop je praat. Die heeft niet alleen een effect op hoe anderen jou zien, het beïnvloedt ook je eigen gedrag.

Bernard Roth, professor aan de universiteit van Stanford, beweert het geheim voor een succesvol leven gevonden te hebben. "Twee woorden uit je vocabulaire schrappen kan een enorme impact hebben op hoe je je eigen doelen benadert, zo schrijft hij in zijn boek 'The Achievement Habit'.

Vervang 'maar' door 'en'

Maar al te vaak zeggen we sociale gelegenheden en activiteiten af met het onbetwistbare excuus 'Ik wil wel mee, maar ik heb nog veel werk'. In plaats daarvan raadt Roth aan om het volgende te zeggen: 'Ik wil wel mee, én ik heb nog veel werk'. "Als je het woord 'maar' gebruikt, ontstaat er een conflict terwijl dat er in realiteit helemaal niet is," zo schrijft hij in zijn boek. Kortom: je kan wel degelijk mee op café of naar de film én je taken afwerken. Je moet gewoon tot een goed compromis komen. "Wanneer je echter het woord 'en' gebruikt, gaan je hersenen meteen aan het werk om een manier te zoeken waarop beide delen van de zin met elkaar verenigd kunnen worden," legt Roth nog uit. "Misschien is dat een kortere film, of ga je maar eventjes mee op stap. Of misschien doe je die taken later op de week of vraag je een collega om hulp."

Vervang 'moeten' door 'willen'

Een andere eenvoudige oefening volgens Roth: iedere keer dat je vandaag 'ik moet' zegt, probeer je dat in je hoofd om te draaien naar 'ik wil'. "Deze oefening is bijzonder efficiënt om mensen te doen inzien dat alles wat ze doen in hun leven - zelfs de minder leuke dingen - eigenlijk hun eigen keuze zijn," aldus Roth. Een voorbeeld: één van Roths studenten had een hekel aan de wiskundelessen die hij moest volgen om te kunnen afstuderen. Pas nadat hij zijn examen had afgelegd, realiseerde hij zich dat hij die lessen eigenlijk volgde omdat het succesvol afleggen van het examen en het begrijpen van de oefeningen hem veel meer waard was dan die paar uurtjes dat hij tegen zijn zin in de les zat.

Beide trucjes zijn gebaseerd op een probleem-oplossende strategie die Roth 'design thinking' noemt. Wanneer je dit toepast, probeer je eigenlijk je geautomatiseerde denken te veranderen, en de dingen meer te zien zoals ze echt zijn. Door met andere woorden te experimenteren, kan je je realiseren dat een probleem helemaal niet zo onoplosbaar is als het lijkt, en dat je meer controle hebt over je leven dan je oorspronkelijk dacht. Toch maar eens proberen?