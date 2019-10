Exclusief voor abonnees Sportpsychologe over burn-out: "Mensen denken dat je thuis moet zitten, maar dat is zó fout” Inge Stiers

10 oktober 2019

07u04

Bron: Content redactie 16 Carrière Burn-out is de ziekte van onze tijd. Niet alleen werknemers, ook topatleten worden erdoor geveld, ziet sportpsychologe Ellen Schouppe, carrièrebegeleidster van topsporters bij Bloso. “Of je nu naar atleten kijkt of naar gewone werknemers, bepaalde persoonlijkheidstypes hebben altijd meer kans op een burn-out dan anderen.” Zo voorkom je dat je opgebrand raakt.

“Vaak zijn het mensen die een drang naar controle en perfectie hebben. Ze willen hun job tot in de details juist doen, maar hebben dikwijls ook een vorm van faalangst. Ze slagen er niet in om te delegeren omdat ze alles zélf willen doen. Maar daardoor bestaat hun werkdag niet uit acht, maar uit negen uur. En thuis slaan ze hun pc nog eens open, want alles wat ze vandaag kunnen doen, hoeft morgen niet meer”, aldus Ellen Schouppe.

“Dat gedrag wordt positief bekrachtigd door de baas, want die vindt zo’n werknemer uiteraard geweldig. Waardoor die negen uur uiteindelijk tien uur worden en de boel helemaal ontspoort. Uiteindelijk krijgt zo iemand het gevoel dat hij onmogelijk nog kan voldoen aan de verwachtingen. Die tekenen moet je als manager/coach herkennen zodat je kan ingrijpen.”

Vier niveaus

“Wie een burn-out krijgt, voelt zich fysiek én mentaal leeglopen”, gaat de sportpsychologe verder. “Ze kunnen niet meer slapen, ook al zijn ze doodmoe. Een burn-out heeft heel vaak te maken met je vier energieniveaus. Naast je mentale energie is er je fysieke, relationele en spirituele energie.”

“Mentale energie haal je uit je doel. Je weet waar je naartoe wilt en dat geeft energie om te presteren, want je wilt dat doel bereiken. Fysieke energie krijg je door goed te eten en goed te rusten, kortom door een goede lichaamshygiëne. Relationele energie is de energie die je haalt uit ontmoetingen met andere mensen die belangrijk voor je zijn. De dag dat je geen tijd meer hebt voor je oma, vrienden of ouders gaat die energie heel sterk afnemen. Je spirituele energie ten slotte is de ‘Why?’-vraag: Waarom doe ik wat ik doe? Wat is het groter doel achter al die uren op het trainingsveld/kantoor?”

Uitgeput

“Bij een burn-out is één bepaalde energiebron uitgeput en wordt er geen aandacht meer geschonken aan de andere bronnen. Een concreet voorbeeld uit de sportwereld: er zijn heel wat jonge atleten die topsport met hun studies combineren. De druk waaronder zij staan is immens. Ze spreken voortdurend hun mentale en fysieke energie aan, maar ze kunnen nooit herbronnen omdat ze geen tijd hebben om nieuwe energie te halen uit het relationele, uit dat vriendje, uit de bezoekjes aan familie. We zien in de praktijk dat het beter is om die atleten dan even van het veld te halen en hen tijd te geven om hun relationele en spirituele energie weer aan te vullen.”

“Tijdens een burn-out moeten ze immers ook de ‘Why?’-vraag weer herontdekken. Waarom vonden ze het ook weer zo leuk om te hockeyen? Waarom staken ze ook weer zoveel tijd in dat nationale team? Pas als ze dat weer weten, kunnen ze opnieuw verder. Het evenwicht tussen die vier domeinen van energie is cruciaal om burn-outs aan te pakken. Want wie zoveel traint of werkt dat hij geen tijd meer heeft voor zichzelf, voor familie en vrienden, zal daar vroeg of laat het gelag voor betalen.”

Zo krik je je energiepeil op

Mentale energie

• Gun je brein eens een time-out. Zorg ervoor dat je niet 24/7 met je werk ‘geconnecteerd’ bent. Duw op regelmatige tijdstippen op de stopknop.

• Leer relaxatie-oefeningen, zodat je kan ontspannen wanneer je er nood aan hebt.

• Stel jezelf doelen en hou vast aan je planning. Laat je niet meeslepen door afleiders, die ervoor zorgen dat je zo goed geplande dag toch nog overhoop wordt gehaald.

Fysieke energie

• Beweeg! In het weekend, op weg naar je werk, tijdens de werkuren... Gebruik elke opportuniteit om te bewegen. Neem de trap in plaats van de lift, vergader staand of al wandelend.

• Zorg dat je voeding gezond en gevarieerd is. Ongezonde voeding kan stress- en burn-out- klachten versterken. Vermijd suiker en alcohol en tracht voeding te eten die rijk is aan vitamine B en C.

Relationele energie

• Zelfzorg is een prioriteit. Wie onder druk staat, laat eerst die dingen vallen die hij het meest nodig heeft om verder te kunnen. Maak tijd voor jezelf en je naasten. Je familie en je vrienden zijn waarschijnlijk degenen die het meest lijden onder je drukke agenda.

Spirituele energie

• Maak bewuste keuzes. Stel prioriteiten in je leven en groei in zelfkennis. Besef wat je energie geeft en welke activiteiten je energie kosten.

• Durf ‘neen’ te zeggen. Laat de verwachtingen van anderen los. Je bent geen pot Nutella. Met andere woorden: je kan niet iedereen plezieren en onmiddellijk blij maken.

Doen of niet doen bij burn-out?

Me-time inlassen

Doen

Ellen Schouppe: “Als je een burn-out wilt tegengaan, moet je je verschillende energieën in balans houden. Ga na of er in je leven nog voldoende tijd is om nieuwe energie op te doen. Zijn er genoeg momenten waarop je de pauzeknop induwt en in de zon gaat zitten met een boek? Heb je nog tijd om op een kwalitatieve manier met je kinderen om te gaan? Als die me-time goed zit, verkleint de kans op een burn-out.”

Sporten

Doen

“Sporten én vrijen zijn een goede manier om een burn-out te voorkomen. Er komen dan immers allerlei endorfines en hormonen vrij die een positieve en ontspannende invloed hebben. Als je echter al een burn-out hébt, raden we zware fysieke inspanningen wel af omdat je energieniveaus dan te laag zijn. Je lichaam kan geen onderscheid meer maken tussen fysieke en mentale stress en beseft niet dat je op dat moment puur voor het plezier tien kilometer gaat lopen. Rusten en slapen is dan aangewezen, maar we zien dikwijls dat dat niet lukt bij die mensen omdat ze het zo gewend zijn om altijd in de actie te staan. Ze moeten dus eerst op zoek naar dingen die hen voldoening geven, zoals bijvoorbeeld voorlezen op de school van hun kind. Daardoor hebben ze zich een paar uurtjes nuttig gevoeld, waardoor ze in de namiddag wél kunnen slapen.”

Thuisblijven

Niet doen

“Men denkt altijd dat mensen met een burn-out alleen maar thuis moeten zitten, maar dat is zó fout. Die mensen moeten net energie opdoen en dat kan je niet door in je eentje thuis te blijven. Het is ook belangrijk om in die herstelperiode in contact te staan met je baas, ook al is dat niet gemakkelijk omdat de werkplek voor die mensen net de oorzaak van alle ellende is. Toch is het essentieel dat de communicatie tussen werkgever en werknemer blijft bestaan. Zo blijft de werkgever op de hoogte van het herstelplan, en kan de werknemer zich voorbereiden op een eventuele terugkeer.”

Opslag vragen

Niet doen

“Natuurlijk is het leuk om opslag te krijgen, maar dat zal je niet helpen om het plezier in je job of in je sport terug te vinden. Opslag heeft maar een heel kortstondig effect en werkt veeleer demotiverend dan motiverend. Slechts een kleine minderheid is immers echt blij met z’n opslag, de rest denkt eerder: ‘Die 50 euro extra, daar ga ik toch niet ver mee komen.’ De motivatie zal van veel langere duur zijn als je weet wat je nut is voor het bedrijf, als je weet waarom je bij een bepaald project betrokken bent. Als de baas jou bijvoorbeeld bepaalde cijfers vraagt en achteraf toont hij je de presentatie die hij moest geven en waarin hij jouw cijfers heeft gebruikt, kan dat zeer motiverend werken. Dat is immers een vorm van erkenning en iedereen heeft schouderklopjes nodig.”

Functioneringsgesprek vragen

Doen

“In de meeste bedrijven wordt er maar één keer per jaar zo’n functioneringsgesprek gehouden. Dat is een verplicht nummertje waar niemand naar uitkijkt en dat in de meeste gevallen alleen maar negatief uitdraait. Maar als je daarentegen op regelmatige basis met je werknemer voor- en achteruit kijkt, krijg je een heel andere vorm van management, waarbij mensen veel meer betrokken zijn bij het verhaal. Eén keer om de drie weken is ideaal voor zo’n gesprek en dat hoeft zeker geen uren te duren. Gewoon even kort polsen wat je werknemer de voorbije weken fijn heeft gevonden, wat hem energie heeft gegeven, waar hij trots op is en wat zijn plannen voor de volgende drie weken zijn. Er bestaan tegenwoordig ook genoeg computertools en apps om de vinger aan de pols te houden bij je werknemers.”

Meer via kopman.eu.

Lees ook binnen HLN+:

Mag ik sporten tijdens chemo? En betaalt mutualiteit rechtstreeks? Think Pink ontwikkelt mobiele gids voor borstkankerpatiënten

Burn-out tegengaan? Werk aan jezelf, reken niet op je baas

Het kantoor van de toekomst: aanwezigheid niet verplicht