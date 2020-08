Spic en span: handig stappenplan om je laptop schoon te maken Liesbeth De Corte

25 augustus 2020

09u39 0 Carrière Sinds de pandemie doen we meer dan ooit aan telewerk. En de laptop, die staat thuis stof te verzamelen. Hoog tijd om het toestel onder handen te nemen zodat ’ie weer blinkt als nieuw.

Wanneer is de laatste keer dat je je laptop grondig hebt gekuist? Euhm ... De kans is groot dat je diep moet nadenken. Héél diep. En je kritische blik spot misschien wel enkele kruimels, vettige vingervlekken of een stofje dat vastzit tussen het toetsenbord. Herkenbaar? Dan is het een goed idee om je toestel proper te maken.

Dat is trouwens niet alleen belangrijk vanuit esthetisch standpunt. Wie om hygiëne maalt, vindt het sowieso een must om de laptop aan een grondige schoonmaak te onderwerpen. Het is immers geweten dat het ding een broeihaard aan bacteriën is. Volgens IT-site CBT Nuggets bevat een toetsenbord bijvoorbeeld 20.000 keer meer bacteriën dan een toiletbril. Om maar te zeggen: het zijn er nogal wat. Bovendien verzamelt je laptop veel stof, en door die viezigheid werkt de luchtafvoer minder goed. Hierdoor raakt je laptop sneller oververhit en maakt het veel lawaai, net alsof de machine gaat ‘opstijgen’. Nog erger is dat je laptop ook slechter gaat presteren.

Kortom, je laptop schoonmaken is geen overbodige luxe. Zo ga je het best te werk:

1. Begin met de toegangspoorten en co.

Schoonheid zit vanbinnen, maar bij computers is dat niet het geval. In je USB-poort, onder de toetsen en achter elk klein spleetje zit heel wat vuil. Denk bijvoorbeeld aan stof, kruimels en kattenharen. Om hier komaf mee te maken, heb je een spuitbus met perslucht nodig. Als je dat niet in huis hebt, kan je eventueel een haardroger gebruiken.

Sluit je computer af, ontkoppel alle stekkers en verwijder (als dat kan) ook even je batterij. Dan ben je helemaal klaar om al dat vuil weg te blazen. In alle poorten, tussen je toetsen, … Overal waar het vuil naar binnen kan, ga je er best even achteraan.

Is het al maanden of zelfs jaren geleden dat je de laptop nog onder handen genomen hebt? Dan vijs je hem beter even open om het vuil grondig weg te blazen. Op voorwaarde dat je iets van computers kent, natuurlijk, en dat je weet hoe je het toestel moet open schroeven. Anders laat je het karwei beter over aan de professionals. Spring dan eens binnen bij een speciaalzaak.

2. De buitenkant opblinken

Voor het toetsenbord en het scherm gebruik je het best een katoenen doek of een microvezeldoekje, met een beetje ontsmettingsalcohol op. Let op dat je doekje niet té vochtig is, want dat kan je computer juist beschadigen. Veeg vervolgens zachtjes over alle hoekjes en kantjes om je computer weer te doen glanzen.

Een wattenstaafje gedrenkt in alcohol is handig om de gleufjes tussen de toetsen te reinigen. Opnieuw: maak de wattenstaafjes niet te vochtig. Met een tandenstoker kan je hardnekkige smurrie verwijderen.

3. Maak komaf met dat gek geurtje

Soms zit er een luchtje aan de laptop. Letterlijk, en dan gaat het vooral om computers van fervente rokers. Om dit op te lossen heb je houtskool nodig. Bijvoorbeeld enkele kolen die je gebruikt om te barbecuen. Plaats je computer in een zak, samen met enkele kolen in een potje. Na een dag of twee - dan heb je ineens een digitale detox gehad - is de geur verdwenen.