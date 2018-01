SOS evaluatie: zo vraag je op een beleefde manier opslag ND

Het is de periode van het jaar. Januari betekent niet alleen nieuwjaarsdrinks, maar ook: evaluatiegesprekken. Het koude zweet bekruipt de meeste werknemers bij de gedachte dat nú het uitgelezen moment is om opslag te durven vragen. HR-professional Lynn schiet te hulp, en geeft ons bruikbare tips.

Terwijl de meesten misschien denken dat een evaluatiegesprek vooral het bedrag op dat loonbriefje moet doen stijgen, raadt HR-specialist Lynn aan om de evaluatie en het gesprek over het loon van elkaar los te koppelen:



"Een evaluatiegesprek heeft vooral tot doel om te bespreken of werkgever en werknemer nog tevreden zijn binnen het bedrijf," legt Lynn uit. "Loon en prestaties zijn twee aparte gegevens. Op een evaluatiegesprek is het belangrijk dat je jouw ambities kan uiten, en open kan zeggen waar je tevreden en minder tevreden over bent. Zo'n gesprek mag niet als doel hebben om op te bouwen naar een loonsverhoging. Daar plan je best een apart moment voor in."



Opslag vragen voor dummies

Ben je los van je evaluatie toch nog van plan om loonsopslag te vragen, dan bereid je je beter goed voor. "Denk op voorhand goed na over waarom jij vindt dat je opslag verdient. Heb je iets onderscheidend gedaan voor het bedrijf, of vind je jouw loon niet overeenstemmen met je functie, dan kan je hier eens over praten. Belangrijk is vooral dat je dit op een mature manier doet, en er geen welles/nietes-verhaal van maakt à la 'als ik geen opslag krijg, stop ik ermee'. Maak op voorhand een lijstje met argumenten die jouw loonsopslag moeten motiveren."



Andere opties dan loon

Blijf je niet blindstaren op het bedrag op die loonbrief, maar bedenk ook dat er alternatieve verloningsvormen zijn. Een extra dag vakantie of wat meer flexibiliteit door thuiswerk bijvoorbeeld. Het beloningseffect van opslag is zeer kort, terwijl andere opties je op lange termijn misschien wel meer voldoening schenken.