Songfestivalkandidaat Sennek: "Ik wil de Belgen trots maken. Daar moet alles even voor wijken" Anke Michiels

14 april 2018

10u12 0 Carrière Even herhalen: de Brusselse Blanche – ofte Ellie Delvaux – deed het vorig jaar razend goed op het Eurovisiesongfestival. Met haar diep gezongen ‘City Lights’ haalde ze zomaar even de vierde plaats. Dit jaar waagt Sennek – ofte Laura Groeseneken – haar kans met ‘A Matter of Time’, een song die ze schreef met Hooverphonic-man Alex Callier. Op 8 mei zal de mooie Leuvense – zelfverzekerd maar zenuwachtig, dat vat het zowat samen – in de eerste halve finale staan in Lissabon.

Als we beide zangeressen die dag ontmoeten na de fotoshoot, begint het gesprek met deze woorden van Sennek aan Blanche: «Jij bent een van de redenen waarom ik meedoe aan het Eurovisiesongfestival. Ik vond ‘City Lights’ zo’n mooi nummer. Zo speciaal, zo anders. Dus ik redeneerde: als dát kan op het Eurovisiesongfestival, wil ik het ook proberen. Het is dus vooral dankzij jou dat ik ga.» Blanche is dankbaar voor zoveel complimenten, en wij zien wat we zien: dat die sympathieke Sennek hier in een oogwenk goeie punten weet te scoren. Belgium, twelve points!

Hoe kijk jij vandaag, bijna een jaar later, terug op jouw Eurovisie-avontuur, Blanche?

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN