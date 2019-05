Slechte sfeer op het werk? Dit is wat je eraan kan doen Isabelle Cheyns

28 mei 2019

08u46

Bron: Goed Gevoel 0 Carrière Hoe je het ook draait of keert: je brengt een groot deel van de dag op je werk door. Als de sfeer daar niet goed zit kan dat dan ook een behoorlijke invloed hebben op je humeur. Wij vroegen aan coach Meredith Van Overloop hoe je het zelf weer kan rechttrekken.

Meredith Van Overloop, auteur van‘Het Overloop Effect, 7 hefbomen voor een betere werksfeer’, en zaakvoerder van Triangis Coaching & Training Solutions: “Wat is sfeer? Wij definiëren dat als: hoe het voelt om je heen. ‘Hoe het voelt’ gaat over jouw beleving. ‘Om je heen’ gaat over de buitenwereld. Sfeer ligt dus op het snijvlak van de individuele beleving en de context. Jouw gevoelsleven zal bepaald worden door veel factoren, en anders zijn dan dat van je collega’s. Tegelijk hebben jullie een gemeenschappelijke context.

Als iedereen die als negatief ervaart, spreek je van een slechte sfeer. Met Triangis helpen we organisaties daar iets aan te doen. Helaas bestaat er geen toverstaf: alleen een goed voorbereid traject op maat kan een kentering teweegbrengen. Ik kan je wel een tip geven. Kom je in een situatie terecht die je frustreert? Denk dan aan het volgende mantra: Lov’it, change it, leave it.

Lov’it: Elk nadeel heeft een voordeel. Bekijk de positieve kanten.

Change it: Wat kan je veranderen? Je kan de manier veranderen waarop je ermee omgaat, een voorstel indienen om de situatie te verbeteren of actie ondernemen.

Leave it: Als je besluit dat je er niets aan kan veranderen, probeer dan de frustratie los te laten. Het heeft geen zin om te vechten tegen feiten.

Maak er elke dag het beste van door onder collega’s fijne momenten te creëren, samen te lachen, en misschien een stukje te relativeren. Spreek af om niet te blijven hangen in negativiteit, dat heeft een negatief overloopeffect en op den duur zit je met z’n allen in een negatieve spiraal. Ten slotte betekent ‘leave it’ ook: verlaat de situatie. Slaag je er niet in om de voordelen te zien, om er iets aan te veranderen of om te relativeren? Dan is het tijd om uit te kijken naar een nieuwe werkcontext.”