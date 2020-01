Slaag je er maar niet in om te sparen? Met deze tips lukt het je wel lvds Nathalie Tops

24 januari 2020

15u55

Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze wel eens. Maar géén geld ook niet. Houd je graag aan het einde van de maand nog wat meer over dan verdwaalde rosse centjes? Dan kan je wel wat tips gebruiken.

Geld sparen is lastig. Want die ene handtas is toch ‘oh zo mooi’! Of dat laatste paar mooie sneakers in je maat kan je toch echt niet laten liggen. Geld, het doet wat met een mens. Vanya Wellens, alias Femke uit ‘Thuis’, spaart hard voor haar nieuwbouwwoning en moet daar veel voor laten. “Het is niet gemakkelijk. Ik ga mezelf de komende tijd een beetje opsluiten en op restaurant gaan met vriendinnen zit er ook niet in. Boodschappen doe ik op basis van promoties en zo probeer ik zoveel mogelijk te sparen”, vertelde de actrice in Dag Allemaal.

Wij vroegen de beste spaartips aan Sara Van Wesenbeeck, budget- en organizingcoach die mensen leert hoe ze meer uit hun geld kunnen halen, zonder daarbij teveel toegevingen te moeten doen.

1. ‘Betaalpijn’ levert geld op

Steeds meer Belgen lopen zonder cash rond wanneer ze gaan winkelen. Papieren geld ruimt plaats voor bankkaarten en slimme apps. Maar is dat wel zo slim? Door vaker cash te betalen, geven we minder uit. Dat is te danken aan de ‘betaalpijn’ die we voelen, legt coach Sara Van Wesenbeeck uit: “Neurologisch onderzoek toont aan dat mensen een soort van pijn ervaren bij het uitgeven van geld, de zogenaamde ‘betaalpijn’. Maar de intensiteit ervan verschilt naargelang het gebruikte betaalmiddel. Wie cash gebruikt, wordt het hardst getroffen, want dat is het meest tastbaar. Onze hersenen zullen er namelijk alles aan doen om zo’n pijnsensatie te vermijden. Cash betalen zorgt ervoor dat we kritischer naar potentiële aankopen kijken en dus minder geld uitgeven.

2. Sla die latté en hippe lunchbar eens over

Een koffietje hier. Een bezoek aan de hippe lunchbar daar. Nog een etentje ginder. Al die kleine uitgaven vormen aan het eind van de rit een grote hap uit je budget. Je moet natuurlijk niet al die ‘kleine plezierkes’ laten, maar elke dag of week eentje laten maakt al een verschil in de portemonnee. Het is een winstgevende manier om het bedrag dat je uitgeeft te visualiseren, zegt Van Wesenbeeck: “Zet het geld opzij dat je met deze acties uitgespaard hebt. Als je ook systematisch bijhoudt hoeveel je uitgespaard hebt en telkens, bijvoorbeeld elke dag of week, het subtotaal maakt, zal dat je ertoe aanzetten om nog meer geld te besparen.”

3. Lijstjes, lijstjes, lijstjes

Nog snel snel naar de supermarkt voor je avondeten? Of rap even binnenspringen in de winkel zonder eigenlijk te weten wat je nodig hebt? Gehaast zijn kost je geld en dit is waarom: “Wanneer je snel nog iets wil scoren in de winkel, zal je meer uitgeven dan je aanvankelijk van plan was. De klok tikt, en je wil zo veel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd. Zonder na te denken wat je exact nodig hebt zal je dus weer veel meer uitgeven dan je van plan was. Elk bezoek aan de winkel kost geld, ook zonder haast! Bespaar jezelf heel wat tijd, stress én geld door een weekmenu op te stellen en op basis daarvan een boodschappenlijstje te maken. Ook in de winkelstraat, bij het meubelshoppen of in het tuincentrum ga je impulsaankopen het best te lijf met een lijstje”, aldus de coach.

4. Wees eerlijk met de boekhouder

Je zal het misschien niet meteen geloven maar er schuilt in ieder van ons een boekhouder. Althans, in onze hoofden zit een mentale boekhouder die onze uitgaven en inkomsten bijhoudt. En die vindt altijd wel een excuus en achterpoortje om je aankoop te verantwoorden. Van Wesenbeeck: “Per categorie legt hij een budget vast en voor elke categorie gelden andere regels. Alleen is onze denkbeeldige accountant soms nogal ‘creatief’. Stel, je loopt langs de etalage en ziet daar een prachtig paar schoenen staan, maar hun kostprijs zit ver boven je denkbeeldige kledingpotje. Op dat moment schiet de boekhouder in actie. Hij herinnert je eraan dat je volgende week een presentatie moet geven op je werk en écht wel een goede beurt maken. Voor je het weet, heb je ze gelabeld als ‘broodnodige aankoop’ en sta je aan de kassa.” Herkenbaar? Wees je hier bewust van en vermijd die achterpoortjes.

5. Geef niet toe aan de truken van de foor

We zien onszelf maar wat graag als rationele wezens die elke aankoop grondig wikken en wegen. Maar niets is minder waar. Vanaf het moment dat we het woord ‘gratis’ zien staan, zijn we verloren en moeten we het toch wel écht kopen. “Helaas weten verkopende partijen dat ons koopgedrag door meer factoren gestuurd wordt dan alleen onze portemonnee. Denk aan het getal 99, dat bijna standaard na de komma staat. Onderzoek bewijst dat dat ons sneller overhaalt om te kopen: van € 9,99 maken we onbewust € 9 in plaats van € 10. Of onlineretailers die je er vriendelijk aan herinneren dat er nog maar één exemplaar is in jouw maat: een vals gevoel van schaarste zet aan tot kopen”, zegt Van Wesenbeeck. Vergeet niet: zelfs al koop je iets met een fikse korting, het blijft je geld kosten.

6. Let op voor kosten die uit je aankoop voortvloeien

“Apetrots ben je op het flitsende paar designerschoenen dat je voor de helft van de prijs op de kop kon tikken. Tot thuis de koude douche volgt: je nieuwe aanwinst blijkt net iets té uniek en past bijgevolg niet bij de rest van je garderobe. En dus koop je maar een jurk die bij je nieuwe schoenen past. En een vestje. En een dure handtas.” En zo is de totale kostprijs nét ietsje meer dan wat je had gedacht. Denk twee (of meer) keer na vooraleer je iets koopt door na te gaan of het bij de rest van je interieur of kledingkast past. “En neem vooraf alle kosten in rekening die uit een aankoop kunnen voortvloeien, dat bespaart je heel wat geld.”

7. Ga vaker door de knieën

Je koopt dezelfde producten in dezelfde winkel en betaalt steeds hetzelfde (te hoge) bedrag. De mens is een gewoontedier en wijkt zelden af van zijn vaste gedragspatronen. Maar even afwijken van dat geijkte pad kan je heel wat geld opleveren. “We blijven vaak hetzelfde A-merk in ons winkelkarretje gooien, terwijl huismerken dikwijls dezelfde kwaliteit bieden. Je moet in de winkel gewoon even je zicht verruimen, want de goedkopere producten bevinden zich onderaan in de rekken, én de misconceptie laten varen dat duurder vast beter is”, voegt Van Wesenbeeck eraan toe. Ga dus gerust wat vaker door de knieën.