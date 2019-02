Single Tasking Day: tips om geconcentreerd te werken Liesbeth De Corte

21 februari 2019

14u38 0 Carrière Vandaag is het Single Tasking Day, een dag die draait rond één opdracht per keer afwerken. Dat komt als geroepen, want volgens een nieuw onderzoek van Protime hebben veel Belgen moeite met geconcentreerd werken. Zo wordt bijna 1 op de 2 Vlamingen elke dag minstens zes keer gestoord door collega’s. Herkenbaar? Enkele tips om je to-dolijst gefocust af te werken.

Gezellig hoor, de nieuwe open kantoren. Maar af en toe kan je ook knettergek worden van telefoons die blijven rinkelen of collega’s die luidkeels tateren. Nog moeilijker wordt het als je een verslag schrijft en tegelijk je mailbox in de gaten houdt. Multitasken: we kunnen het écht niet. Om mensen daar aan te herinneren, is Single Tasking Day in het leven geroepen. Enkele tips om je focus te verbeteren en taak per taak te werken.

Tip 1. Start met de lastigste taak

’s Ochtends onderweg naar het werk ervaar je een knagend gevoel van stress: je wéét dat er een uitpuilende to-dolijst op je wacht. Het is verleidelijk om met de gemakkelijkste taak te beginnen. Want 5 minuten later is die eerste opdracht van het lijstje geschrapt en heb je al wat rust verdient. Toch?

Dat klinkt ongetwijfeld herkenbaar, maar volgens rekruteringsbureau Hays pak je het beter anders aan. Controleer eerst wat je prioriteiten zijn. Begin eventueel met een korte taak die je graag en vlot doet. Een quick win geeft immers vertrouwen. Daarna is het tijd om aan de slag te gaan met de lastigste taak. Wanneer het zware werk achter de rug is, ben je des te gemotiveerder om de rest van je to-dolijst af te gaan. Op die manier heb je ook de ruimte om in de namiddag - wanneer je een lager energiepeil hebt - routinetaken af te handelen.

Tip 2. Knoop het in je oren: multitasken werkt niet

Onderzoek heeft aangetoond dat amper 2% van alle mensen succesvol kan multitasken. Dus, sorry voor het slechte nieuws, maar de kans dat jij één van die mensen bent is vrij klein. Het is beter om je op een opdracht te concentreren. Start pas een nieuwe taak als de vorige afgerond is. Het is niet gemakkelijk, maar weet dat je werk beter gedaan zal zijn.

Tip 3. Neem tijd om je even te ontspannen

Even een frisse neus halen, tijd nemen voor een koffiepauze of een uitgebreide lunch. Het zijn zaken die je energiepeil in een wip opkrikken. Het is dus belangrijk dat je op tijd en stond even relaxt, ook al heb je nog zoveel werk en dringende taken voor je neus liggen. Hays raadt aan om te proberen om je ten volle te focussen gedurende 90 min. Nadien neem je een pauze van 10 à 15 min. Ga je jezelf dwingen om je langer te concentreren? Dan ervaar je heel snel mentale moeheid.

Tip 4. Think positive

Is het glas altijd halfleeg? Dan is de kans groot dat je het moeilijker hebt om je te concentreren. Volgens het Amerikaans tijdschrift Psychology Today zorgen woede en frustratie ervoor dat al onze aandacht naar die zaken gaan. Klagen over het weer of over de slechte koffie op het werk kunnen er dus voor zorgen dat je minder gedaan krijgt. Probeer ook niet te veel te piekeren. In plaats van te denken “Ik heb zoveel werk, hoe ga ik ooit mijn deadline halen?”, kan je beter een actieplan opstellen, waarop je elke taak volgens prioriteit behandelt.

Tip 5. Profiteer van daglicht

De ruimte waarin je je bevindt kan ook bepalend zijn voor je concentratie. Te veel geluid? Niet goed. Maar er is nog een boosdoener die een rol kan spelen: het licht. Wanneer je in slecht licht zit of in een donkere ruimte, kan dat schadelijk zijn voor je concentratie. Je ogen worden moe, wat zorgt voor stress, afleiding én vermoeidheid. Wat moet je doen: zoek natuurlijk licht op. Ga naast een raam zitten of maak af en toe een wandeling.

Tip 6. Ga af en toe sporten

Na een lange vermoeiende werkdag is het verleidelijk om in de zetel te ploffen en het sporten een dagje uit te stellen. Toch is het de moeite waard om je sportschoenen aan te trekken. Sporten houdt je niet alleen in vorm, ook je mentale gezondheid krijgt een positieve boost. Geregeld jezelf in het zweet werken kan ervoor zorgen dat je productiever en aandachtiger bent.

Tip 7. Zie wat werkt voor jou

Volgens Regina Leeds, auteur van het boek ‘One Year to an Organized Life’, zitten we allemaal een tikje anders in elkaar. Er bestaat dan ook geen magische formule die ervoor zorgt dat je kan multitasken. Voor iedereen werkt het een beetje anders. Sommigen kunnen tijdens het eten alle mails beantwoorden, anderen krijgen nog geen mail gelezen terwijl ze zich focussen op hun bord. Experimenteren is de boodschap. Uiteindelijk zal je een balans vinden die bij je past.