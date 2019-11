Ruzie op het werk? Zo ga je daar het beste mee om Thijs Launspach

26 november 2019

12u51

Bron: AD.nl 3 Carrière De Nederlandse psycholoog Thijs Launspach is stress-expert en auteur van het boek Fokking Druk. Vandaag geeft hij zijn beste tips om om te gaan met ruzie op het werk.

Slaande kantoordeuren, een scheldpartij bij het kopieerapparaat of iemand die in een vergadering ontploft over de verdeling het werkrooster: mensen zijn emotionele wezens en ook op het werk komt dat er regelmatig uit. Ruzie op het werk – met je baas, collega of een klant – gaat je vaak niet in de koude kleren zitten. Zo’n aanvaring kan een schaduw over je dag werpen. Het zorgt voor stress, piekeren, afleiding en verminderde productiviteit. Een conflict op de werkvloer kan je werkplezier dan ook flink in de weg staan.

Langdurig conflict

Vorig jaar zijn 2.789 meldingen van psychosociale problemen op het werk binnengelopen bij preventiegroep IDEWE. Dat zijn er ruim een kwart meer dan in 2017. Het merendeel daarvan ging om conflicten op het werk, namelijk 43%.

Natuurlijk is het niet altijd te vermijden dat er conflicten ontstaan. Een conflict is ook lang niet altijd slecht: een potje bekvechten kan de lucht klaren. Uit een flinke discussie kan een briljant nieuw idee geboren worden. En soms is het ook gewoon nódig, omdat er nu eenmaal iets uit te vechten is. Maar een conflict kan ook erg onprettig of giftig worden, en dan kan het zelfs leiden tot verzuim.

Als dat aan de hand is, is het verstandig het volgende te onthouden:

- Jij bepaalt hoe mensen tegen je praten. Met duidelijke communicatie is niets mis, maar laat kleineren, betuttelen of onprofessioneel gedrag niet over je kant gaan. Je kunt altijd zeggen: “Op deze manier gaan wij dit gesprek niet voeren.”

- Stel de vraag: is dit een conflict, of ligt deze collega mij persoonlijk niet goed? In het eerste geval is het zaak een oplossing te vinden, in het tweede is vermijden de beste strategie.

- Weet wanneer je hulp inschakelt. Het liefst los je een probleem onderling op, maar soms is dat helaas niet mogelijk. Een (onpartijdige) derde inschakelen ligt dan voor de hand. Dit is geen zwaktebod: het is soms zelfs de enige manier om het probleem op te lossen.

- Besef: je mag een rottig gesprek altijd afbreken. Laat je nooit gijzelen in een ruzie. Zint het je niet? Het is altijd toegestaan om een pauze te nemen of weg te lopen en het gesprek later voort te zetten – dit is vaak zelfs de verstandigste keuze.