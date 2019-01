Ruth Van Soom: “Bloggers zijn een zeldzaam ras geworden” Liesbeth De Corte

28 januari 2019

10u53 1 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan blogger, copywriter en editor Ruth Van Soom.

1. Je wordt vaak een influencer genoemd. Wat vind je van die term?

“Toen ik begon met bloggen, was er van influencers geen sprake. Nu zijn bloggers een zeldzaam ras, quasi iedereen zit op Instagram of YouTube. Ik vind die evolutie positief, want het helpt creatieve mensen om hun ei kwijt te raken en volgers te beïnvloeden. Tegelijk is het heel plat en commercieel. Populair zijn en geld verdienen hebben prioriteit op creatie. Jammer, want zo krijg je een gebrek aan eigenheid.”

2. In 2016 heb je met twee vrienden ‘Enfnts Terribles’ opgericht. Wat was jullie drijfveer?

“Dries, Jon en ik waren samen uitgenodigd voor een event in Amsterdam. Het klikte onmiddellijk. We raakten aan de praat over onze frustraties over bloggen. We vonden schrijven over jezelf en wat je draagt te beperkend. Een week later was ‘Enfnts Terribles’ een feit.”

3. Hoe maken jullie het verschil met andere lifestylesites?

“We schrijven alleen over wat ons zelf interesseert. Blijkbaar hebben we geen alledaagse smaak. (lacht) Wat me opvalt, is dat sociale media een bron van haat geworden zijn. We proberen eerlijk en kritisch te zijn, zonder negatief te worden.”

4. ‘Enfnts Terribles’ staat ook bekend als de site die crashte toen er een sexy fotoshoot met Olga Leyers online kwam.

“Onze vrienden Laurent James en Timo Sassen hadden de fotoshoot georganiseerd. We beseften niet wat ons te wachten stond. De designer van onze site is drie dagen bezig geweest om alles recht te trekken. De shoot wordt nog elke dag bekeken.”

5. Waarover schrijf je het liefst?

(zonder aarzelen) “Over mode, omdat dat van jongs af aan mijn passie is. Ik ben voortdurend op zoek naar jonge ontwerpers en interessante collabs. We brengen ook trends die pas later in het straatbeeld opduiken of die zelfs nooit helemaal zullen doorbreken.”

6. Hoe omschrijf jij je kledingstijl?

“Ik neig naar de Scandinavische stijl. Denk: gesofisticeerde eenvoud met een nonchalant kantje. Acne en & Other Stories zijn favorieten. Ook probeer ik te investeren in duurdere stuks en Belgische ontwerpers.”

7. Wat zijn recent je beste investeringen?

“Tijdens de pre-solden heb ik lila cowboyboots van Raf Simons voor Calvin Klein gekocht, die kunnen wel tellen als investering. En mijn tas van Prada mag er ook zijn!”

8. Wat wil je nog bereiken?

“De jongste tijd is ‘carpe diem’ mijn levensmotto. Uiteraard droom ik ervan om van ‘Enfnts Terribles’ een succes te maken en in het buitenland te gaan wonen. Maar te veel dromen remt me ook af. Ik probeer daarom om gewoon positief in het leven te staan. Sinds 1 januari ga ik bijvoorbeeld vroeger slapen en sta ik vroeger op. Ik doe echt mijn best om bewuster in het leven te staan, beter mijn geld te beheren en – last but not least – meer lief te hebben.”

Wie is ze?

• 33 jaar

• woont in Antwerpen

• blogster en editor bij het onlinemagazine ‘Enfnts Terribles’

• Ruth Van Soom heeft meer dan 17.900 volgers op Instagram, ‘Enfnts Terribles’ telt er meer dan 11.500