Roddelen aan de koffieautomaat en meer dingen die we allemaal verkeerd doen op het werk SV

15u11

Bron: Bustle 5 thinkstock Carrière Van 9 tot 5 achter je bureau zitten, hoe moeilijk kan het zijn? Je stuurt een paar e-mails, werkt je taken af en zetelt in een vergadering of twee, tot het tijd is om naar huis te gaan. Behoorlijk foolproof. Of toch niet? Met deze dingen die we allemaal doen, saboteren we zonder dat te weten onze eigen carrière.

Je bent te persoonlijk

Er is niets mis met vragen hoe het weekend geweest is, of enthousiast vertellen over je afgelopen vakantie. Maar om je gezondheidsproblemen of relatie in geuren en kleuren te bespreken, is de werkvloer niet de meest geschikte plek. Het is belangrijk om een goede verstandhouding op te bouwen met je collega's, maar te veel delen met de verkeerde persoon kan je carrière of plek in het team net negatief beïnvloeden.

Je zwijgt over wat je goed doet

We hebben allemaal van onze ouders geleerd dat het niet goed is om op te scheppen, maar van een beetje zelfstoef is nog nooit iemand doodgegaan. Integendeel, meestal wordt je carrière er zelfs beter van. Maak niet de fout om je successen voor jezelf te houden. De kans dat je baas die uit zichzelf opmerkt, is klein. Door af en toe je eigen prestatie aan te halen, kan hij of zij je net beter helpen met het ontwikkelen van je vaardigheden en het uitstippelen van een geschikt carrièrepad."

Carrière Zeuren tegen de verkeerde mensen

Dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is op het werk, weet iedereen. En op zo'n vervelende dag kan het verleidelijk zijn om te zeuren tegen je collega's. Daar is niets mis mee, maar overdrijf het niet. Niet alleen lost het niets op, als er iets scheef zit tussen jou en een collega of je baas, dan moet je dat aan de geschikte personen (HR) vertellen. Niet aan de persoon die toevallig naast je staat aan de koffieautomaat.

Carrière Roddelen met je collega's

Het lijkt de ideale manier om je banden met anderen te versterken, en eerlijk is eerlijk: het is natuurlijk ook erg verleidelijk om sappige details over anderen te weten te komen. Maar roddelen op de werkvloer is slecht voor de productiviteit en de sfeer. Bovendien kan je er prat op gaan dat wie roddelt over anderen ook zelf regelmatig een gespreksonderwerp is.

Carrière Wachten op instructies

Assertiviteit is iets dat op veel werkplekken hoog in het vaandel wordt gedragen. Ga dus niet passief zitten afwachten tot je baas je uit zichzelf uit de doeken doet wat nu precies de bedoeling is, maar ga zelf om meer uitleg vragen als een bepaalde opdracht niet duidelijk is. Wie initiatief toont, maakt altijd een goede indruk.

Carrière Zoek geen uitvluchten

Is het niet gelukt om die taak af te maken? Of misschien ging je compleet de mist in tijdens een presentatie? Vervelend, maar ga vooral geen uitvluchten zoeken. Het mag dan wel intimiderend zijn als je fouten maakt op het werk, maar probeer het niet te verdoezelen door de oorzaak ergens anders te leggen. Beter is het om je fout te erkennen en meteen aan te geven wat je volgende keer anders zal doen. Je baas zal die eerlijkheid ongetwijfeld appreciëren, en je stelt meteen het goede voorbeeld voor anderen.