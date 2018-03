Promotie maken als kersverse ouder, millennial of vijftigplusser: zo doe je het TVM

29 maart 2018

15u11

Bron: Daily Mail 0 Carrière Wil je graag vooruit komen in je carrière, maar weet je niet goed hoe? Zeker voor jonge en oudere werknemers is het soms knap lastig om promotie te maken. Of ze weten althans niet hoe ze het moeten aanpakken. Met de tips van Christina Shenouda, hoofd van het Australische thuisstudie- en afstandsonderwijsbedrijf Open Colleges, lukt het je wél.

Millennials

Volgens Shenouda is verkeerde timing één van de meest gemaakte fouten onder millennials die graag promotie willen maken. “Als je verwacht dat je bij wijze van spreken vijf minuten nadat je aangenomen bent al promotie gaat maken, zend je het verkeerde signaal uit naar je werkgever. Je moet aantonen dat je begrijpt dat je jezelf eerst moet bewijzen, voor je in aanmerking komt voor promotie of opslag. Als je er te snel naar vraagt, heeft dat een averechts effect.”

Nog belangrijk is volgens Shenouda ook dat je aanvoelt wanneer het binnen het bedrijf past om promotie of opslag te vragen. “Doe het nooit als er bijvoorbeeld een herstructurering aan de gang is. Dan lijkt het alsof je alleen met jezelf bezig bent en geen waarde hecht aan ‘de gezondheid’ van het bedrijf. Ga er tenslotte ook niet vanuit dat jij zomaar promotie verdient, omdat je een job toevallig al langer doet dan bepaalde collega’s. Ook mogen millennials het belang van een specifiek diploma of opleiding niet onderschatten. Zeker in bepaalde sectoren speelt dat een grote rol voor wie vooruit wil komen in zijn of haar carrière.”

Middelbare leeftijd en ouders

Voor wie naast zijn of haar job druk bezig is met kinderen grootbrengen, kan het soms moeilijk zijn om promotie te maken, vertelt Shenouda. “Soms gaan managers er vanuit dat ouders een promotie op het werk niet kunnen combineren met een gezin. Daarom is het belangrijk om aan je oversten te laten zien, dat het feit dat je ouder bent net in je voordeel kan spelen op de werkvloer. Focus bijvoorbeeld op hoe je als ouder hebt leren multitasken en je nu net beter in teamverband kunt werken, omdat je weet hoe je anderen ondersteunt in combinatie met je aandacht verdelen over andere prioriteiten.”

“Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat veel mensen in deze fase van hun leven zich realiseren dat hun huidige carrièrepad niet langer is wat ze willen in combinatie met een gezin. Dit is vaak het beste moment om een job te zoeken in een bedrijf waar promotie maken haalbaar(der) is omdat ze er openstaan voor een goede work-life balance.”

50+

“Er heersen helaas nog steeds heel wat stereotypen over vijftigplussers op de werkvloer,” vertelt Shenouda. “Managers denken vaak dat wie boven de 50 is, niet meer mee is met de laatste technologische ontwikkelingen. Vaak moet je echt bewijzen dat dit niet het geval is. Dit kun je doen door proactief zelf voor te stellen om te werken aan projecten of samenwerkingen waarbij de focus op technologie ligt. Stel zelf ook nieuwe toepassingen of programma’s voor, waardoor jij en de rest van het team hun job beter kunnen doen. En als je inderdaad niet meer helemaal mee bent, zoek je best zelf een manier om je bij te scholen.”

“Last but not least, vinden sommige vijftigplussers net als millennials dat zij meer recht hebben op een promotie omdat ze er simpelweg al lang werken. Maar je staat van dienst stelt niks voor als je niet kunt aantonen dat je nuttige zaken bijgedragen hebt aan een organisatie.”