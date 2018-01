Productiever werken vandaag? Ga eens naast een andere collega zitten ND

23 januari 2018

08u54

Bron: Metro 1 Carrière Vlot het werken niet zo goed vanochtend? Je kan de schuld misschien wel op je collega afschuiven. Volgens onderzoek van Harvard bepaalt de medewerker naast wie je zit hoe productief je bent, in goede én in slechte zin.

Wie plaatsen mag kiezen op het werk, gaat mogelijk vanzelf zitten naast iemand met wie je goed kan samenwerken. Maar in tegenstelling tot wat je zou denken, leidt dat niet automatisch tot meer productiviteit.

Een studie van Harvard University deelde werknemers voor een proef op in drie verschillende categorieën. Zij die uitblinken in productiviteit, een tweede groep die heel effectief werkt en een derde groep die steeds kwalitatief werk aflevert. Wat blijkt? Als je naast iemand gaat zitten die tot een andere categorie behoort, zou je beter en productiever werken, zo klinkt de conclusie. Terwijl we vaker de neiging hebben om plaats te nemen naast iemand met dezelfde kwaliteiten.

Misschien toch eens van stoel wisselen vandaag? Baat het niet, het schaadt ook niet. Blijkt dat dan toevallig de meest irritante collega van de werkvloer, dan levert dat nog een extra voordeel voor je brein op.