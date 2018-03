Powervrouwen Joke Devynck en Barbara Sarafian: "Het is heel fijn om mentaal ouder te worden." Anke Michiels

31 maart 2018

08u30 0 Carrière Actrices Barbara Sarafian en Joke Devynck kenden elkaar eigenlijk niet goed voor dit gesprek, maar vonden meer raakvlakken dan ze wisten. Allebei top in hun vak, top in hun vel. «Wij worden alleen maar interessanter.»

«I love her to death», zegt Barbara over Joke bij de start van de fotoshoot. «Je kent me niet eens! Volgens mij hebben we zelfs elkaars telefoon­nummer niet», lacht Joke het compliment weg. «Daar gáát het niet om», benadrukt Barbara – zoals alleen Barbara Sarafian dat kan. «Het gaat om wie je intrinsiek bent. Al brak je de boel hier vandaag af, al stelde je je aan: dan nóg zou ik je graag zien. Het gaat over respect en waardering, en over de connectie die we delen, meistje.» Beide dames tekenden voor een rol in ‘Baba Yega: The Movie’, maar hebben vooral zoveel méér gemeen. Voor ons zitten twee actrices pur sang, al jaar en dag een vaste waarde in Vlaamse fictie. Twee verdomd knappe madammen zijn het. Joke betovert zoals altijd, met de blauwste ogen van het land. En de heerlijk humoristische Barbara weet met één enkele blik te verleiden of te vernietigen. Het zijn twee veertigers, terecht trots op hun ervaring en bagage. Twee moeders, die lange draaidagen combineren met kinderen. Twee vrouwen ook, die in de liefde hun tegenslag kenden. Barbara is sinds enige tijd weer single, Joke zag enkele jaren geleden haar relatie met acteur Johan Heldenbergh op de klippen lopen. «Alles is liefde», klinkt het vandaag. «Maar de romantische liefde? That’s a tricky one.»

