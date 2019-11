Potentieel is het nieuwe modewoord bij rekruteerders Ingrid De Vos en Brecht Herman

15 november 2019

05u00 1 Carrière Eén op de drie bedrijven kijkt bij aanwervingen niet zozeer naar je diploma of ervaring, maar is vooral op zoek naar potentieel. Dat blijkt uit een onderzoek van Acerta bij ruim 650 CEO's en hr-verantwoordelijken. Hoe snel je nieuwe dingen leert, is volgens hen minstens even belangrijk als wat je nu al kunt.

Haal dat ingekaderde diploma maar van de muur. Potentieel is het nieuwe modewoord op hr-departementen. Bij het aanwerven van arbeiders gaan werkgevers nog eerder traditioneel te werk, maar als er bedienden aangetrokken moeten worden, kijkt liefst 86% van de door hr-dienstengroep Acerta ondervraagde rekruteerders naar het groeipotentieel van een sollicitant. Eén op de drie werkgevers vindt dat zelfs belangrijker dan de reeds verworven kennis en opgedane ervaring.

Die verschuiving wordt onder meer gestuurd door de structurele krapte op de arbeidsmarkt, zegt Tom Vlieghe, directeur van Acerta Consult. "Werkgevers voelen zich nog altijd zekerder bij een kandidaat met het juiste diploma en de gewenste ervaring. Maar als die niet opdaagt, moéten ze zelf wel mensen opleiden. Wie is het waard om in te investeren, is dan de vraag. Lang waren bazen bij die keuze aangewezen op hun buikgevoel, maar inmiddels kan je het potentieel van een kandidaat in kaart brengen."

Maar wat ís dat potentieel precies, en hoé meet je dat dan? "Potentieel gaat over de snelheid waarmee je nieuwe dingen leert en je flexibiliteit, maar ook over je attitude op de werkvloer en de match met de waarden van het bedrijf waarvoor je wil werken. Een 100% scherp beeld kan je daar niet van krijgen, maar met redeneertests en talent- en motivatieanalyses kan je wel inschatten in hoeverre een sollicitant welbepaalde vaardigheden kan ontwikkelen."

Brandstof

"Het zal altijd beter lukken als iemand zelf weet wat zijn sterke punten zijn én daarmee ook aan de slag wil. Soms hebben mensen echter een verkeerd beeld van zichzelf. Superbelangrijk is de mate waarmee iemand constructief kan omgaan met feedback: dat vergemakkelijkt het proces om nieuwe dingen te leren. Maar ook je drijfveren en de hoeveelheid brandstof in je bovenkamer spelen mee. Bij potentieel is het belangrijk dat al deze elementen in evenwicht zijn. Wij houden ook geen pleidooi om 100% voor potentieel te gaan, we zien dat medewerkers het best in hun job zitten wanneer ze aangeworven zijn op 50/50-evenwicht tussen potentieel en direct inzetbare kennis."

Zaligmakend is een diploma al lang niet meer. "De tijd dat je tot je pensioen voort kon met de kennis die je verwierf tijdens je studies, ligt inderdaad ver achter ons", zegt Vlieghe. "Door de digitalisering veranderen jobs sneller dan ooit. De kenniswaarde is verminderd, maar de graad die je haalde, geeft wel nog altijd een indicatie van je leervermogen. Een tweede of derde diploma halen heeft dan weer enkel zin als je je extra wil specialiseren uit intrinsieke interesse."

Alle kanten op

Laat het een troost zijn voor wie twijfelt aan zijn studiekeuze: de richting waarin je afstudeert, hoeft je mogelijkheden niet te beperken. Behoudens jobs waarvoor een welbepaald diploma bij wet vereist is - denk aan geneesheer of bedrijfsrevisor - kan je echt nog alle kanten op. Dat ondervond ook Jolien Develtere (27) uit Sint-Gillis bij Brussel. Ze haalde een diploma klinische psychologie, met specialisatie in de bijzondere jeugdzorg. Vandaag is ze als managementconsultant bij BDO vooral bezig met transformatie en procesoptimalisatie, iets wat meestal wordt gedaan door mensen die een businessgerichte opleiding achter de rug hebben. "De skills die ik daarvoor nodig heb, leer ik van senior-collega's. Nu wordt daar bijvoorbeeld weer vijf dagen werktijd voor uitgetrokken. Tijdens mijn vooropleiding heb ik andere vaardigheden ontwikkeld die ik nu kan gebruiken om met een team een doel te bereiken."