Overwerkt of is er meer aan de hand? Zo weet je of je op de rand van een burn-out staat Liesbeth De Corte

22 oktober 2018

16u31

Bron: Well+Good 0 Carrière Ook mensen die hun droomjob te pakken hebben, moeten zich af en toe met tegenzin naar het werk sleuren. Omdat het ontzettend druk is, bijvoorbeeld, of omdat een collega dwarsligt. Maar hoe weet je of er niet meer aan de hand is? Wanneer ligt er een burn-out op de loer? De Universiteit van Californië - Berkeley deelt drie signalen die tonen dat het tijd is om aan de alarmbel te trekken.

1. Je raakt niet uit bed

Omdat je te weinig slaapt, loop je rond met stress, en door al dat gepieker wordt het nog moeilijker om meteen in slaap te vallen. Ziedaar: een vicieuze cirkel. En die slechte nachtrust heeft ook z'n effect op je humeur en productiviteit.

De oplossing: Het ligt voor de hand, maar kruip op tijd in bed. Alle kleine beetjes helpen, dus negeer je telefoon en computer voor je naar dromenland vertrekt. Zo kom je ook niet in de verleiding om op het laatste nippertje nog je mails te checken.

2. Je haalt geen plezier meer uit je werk

Proficiat, je bent aangeduid als verantwoordelijke voor een nieuw, uitdagend project. Het enige probleem? De jongere versie van jezelf zou in de zevende hemel zijn met zo’n kans, terwijl jij met moeite wat enthousiasme kunt veinzen.

De oplossing: Probeer uit te vogelen welk aspect je stress en frustraties veroorzaakt. Liggen er bepaalde taken op je bord die je steeds met tegenzin afwerkt? Bekijk dan of je die taken op een andere manier kunt aanpakken of - nog beter - kunt doorschuiven naar een collega die de to-dolijst wel met plezier doorploegt.

3. Je denkt dat je werk onbelangrijk is

Het is doodnormaal dat je af en toe een mini-identiteitscrisis krijgt waarbij de volgende vraag door je hoofd spookt: doe ik wel iets nuttigs? Maak ik met mijn werk van de wereld een betere plek?

De oplossing: Denk eens na waarom je in eerste instantie voor deze job gekozen hebt. Is je takenpakket nog steeds op je lijf geschreven? Of denk je dat je gelukkiger zou zijn bij een ander bedrijf of met een carrièreswitch? In dat geval is het tijd om alternatieve jobs te bekijken. Als dat niet aan de orde is, moet je je tevreden stellen met de kleine dingen: het feit dat je collega’s smakelijk kunnen lachen met je humor, of dat je het leven van je klanten, patiënten (of in het geval van ondergetekende: lezers) een tikje leuker maakt.