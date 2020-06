OPROEP. Startte jij door de coronacrisis met een nieuwe job? Margo Verhasselt

11 juni 2020

12u22 2 Carrière Dat de coronacrisis ons leven overhoop gooide, is een understatement. Maar verandering hoeft niet per se slecht te zijn. Werd je plots tijdelijk werkloos door de pandemie, maar heb je ondertussen een andere baan? Dan zijn wij naar jou op zoek.

Plots je job kwijtraken door corona of hem even niet meer kunnen uitoefenen: het overkwam heel wat Belgen. Was dat bij jou ook het geval, maar heb je ondertussen een nieuwe, uitdagende job gevonden die je stiekem zelfs leuker vindt dan je oude? Of overweeg je een carrièreswitch na even thuis te zitten? Dan hebben wij jou nodig! Stuur je naam, leeftijd en verhaal naar margo.verhasselt@dpgmedia.be.