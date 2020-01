OPROEP. NINA is op zoek naar inspirerende Vlaamse vrouwen met migratieachtergrond Roxanne Wellens

30 januari 2020

We lezen vaak inspirerende verhalen van sterke dames. Alleen ontbreekt diversiteit daarin nog te vaak. Multiculturaliteit is iets om te vieren. Daarom is NINA op zoek naar jouw verhaal.

Ben jij een Belgische vrouw met migratieachtergrond en heb jij een inspirerend, ontroerend, of kwetsbaar verhaal? Heb je een boek geschreven, een zaak opgestart, ben je kunstenares geworden, zet je je in voor vrouwenrechten, of heb je iets anders noemenswaardig gedaan en wil je dat delen? Stuur dan een mailtje naar roxanne.wellens@dpgmedia.be