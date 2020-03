OPROEP. #Kleeduopinuwkot: hoe ga jij gekleed naar het (thuis)werk?

Anke Michiels

23 maart 2020

20u32 2 “Ik ga werken, jongens. Tot vanavond!” Nina-journaliste Anke Michiels

Nu we massaal thuiswerken - en geen kat ziet wat we die dag aan hebben - is de verleiding groot om te kiezen voor comfort: van losse joggingbroek over geruite pyjama tot lelijke legging. Maar wat als we ons ook in lockdown elke dag aankleden alsof we naar het werk gaan? Is dat beter voor onze moraal? Wij denken absoluut van wel. Stuur daarom een foto van je quarantaine-outfit naar nina@hln.be en schrijf erbij wat het met jou doet, onder de hashtag #kleeduopinuwkot. Nina-journaliste Anke geeft alvast het goede voorbeeld.