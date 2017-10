Op naar een straffe start: dit zijn de zondagsgewoonten van succesvolle mensen Sophie Vereycken

Carrière Een productieve zondag? Het bestaat. Wat meer is: succesvolle zakenmensen en ondernemers zweren erbij. En wij hebben hun tips opdat jij deze zondag ook eens iets anders kan doen dan in de zetel hangen en Netflix kijken. Bonuspunten: het maakt de overgang naar maandag er weer wat makkelijker op.

1 uur agendatijd

Eerlijk is eerlijk: wij hoeven op zondag ook nog niet per se te weten wat ons de rest van de week te wachten staat, laat staan dat we zin hebben om alles vol te plannen. Maar als de kans groot is dat je een drukke week tegemoet gaat, kan het geen kwaad om vandaag alvast een uurtje met je agenda te spenderen. Eén uur, meer heb je niet nodig om alvast vooruit te plannen, een boodschappenlijst op te stellen of taken die je normaal op maandagmorgen doet al voor te bereiden. Zo heb je door de week wat meer tijd en minder last van stress.

Eet gezond

Ga op zondagavond niet naar bed met een maag die nog boordevol koekjes, chips en diepvriespizza zit, want daar heb je morgenvroeg alleen maar spijt van. Een overmatig gebruik van alcohol en vette of ongezonde voeding zal 's maandags alleen maar extra zwaar op de maag liggen. En laten we dat vooral niet nodig hebben. Probeer dus beter om vandaag drie gebalanceerde maaltijden te eten: kies voor voldoende koolhydraten, gezonde vetten en vezelrijke voeding. En drink natuurlijk ook voldoende water.

Zet je roze bril op

Laat niet je hele week op voorhand vergallen door één vervelende vergadering of het feit dat je maandag weer ongetwijfeld veel te lang in de file moet staan. Staar je niet blind op de negatieve punten, maar focus je op de leuke dingen. Misschien staat er je wel een spannend nieuw project te wachten, of vind je het gewoon leuk om bij te kletsen met je collega's bij een kopje koffie. Door vooral naar de positieve zaken te kijken, blijf je gemotiveerd op het werk.

Zorg voor een goede nachtrust

Want een uitgeslapen man is er ook twee waard. Je kan niet alleen beter om met stress, maar je voelt je ook beter en energieker. Wie graag beter wil slapen, kiest 's avonds beter voor een lichte maaltijd en stopt best met eten zo'n twee uur voor je gaat slapen. Wat ook kan helpen is sporten voor je onder de lakens kruipt, dus zorg ervoor dat je zeker 20 minuutjes beweegt.

Maak tijd voor jezelf

Van een uurtje me-time is nog nooit iemand doodgegaan, dus denk ook eens aan jezelf. Natuurlijk heb je het druk en is tijd een kostbaar iets, maar één uurtje voor jezelf is echt geen overbodige luxe. Zie het als iets dat jij kan inplannen volledig naar jouw wensen. Of het nu yoga is, een uitgebreid bad, een frisse buitenwandeling of een afspraak met de kapper: doe vooral waar jij gelukkig van wordt.

Maak plezier!

Tal van onderzoeken wezen al uit dat hobby's en activiteiten de creatieve kant van onze hersenen stimuleren. Dus kies vooral samen een gezelschapsspel uit of ga met vrienden sporten. Het geeft je de tijd om je hoofd leeg te maken en je zelfvertrouwen weer een boost te geven, waardoor je op maandagmorgen weer vol goede moed aan de week kan beginnen!