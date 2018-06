Ook zij zit in de blok, actrice Elise Roels (Emma uit Thuis) deelt haar studietips Anke Michiels

10 juni 2018

14u39 0 Carrière Alweer een warm weekend waarbij studenten het extra zwaar krijgen om hun aandacht bij boeken en leerstof te houden in plaats van bij cocktails en terrasjes. Voor hen een hart onder de riem van blokkende BV Elise Roels (20).

"Ik zit in mijn eerste jaar Journalistiek aan de Tomas More Hogeschool. Ik wil al heel mijn leven journalist worden, dus heb niet lang getwijfeld over mijn studierichting. Voor iemand als ik, met veel energie en absoluut geen zittend gat, lijkt het mij dé ideale job. Ik heb ook altijd opgekeken naar oorlogsjournalist Rudi Vranckx en na een reis naar Israël en Palestina, waar ik ook het conflictgebied bezocht, wist ik het zeker: ik wil die verhalen vertellen. Mijn ouders steunen me volledig in die keuze, al zouden ze misschien liever hebben dat hun dochter hier blijft en lifestyle journaliste wordt." (lacht)

"Mijn rol bij 'Thuis' is een hobby. Het blijft ontspanning, en het is mooi meegenomen dat ik daarvoor betaald word. De ene keer moet ik maar één keer per week op de set staan, een andere week is dat drie keer. Maar in de examenperiode kom ik niet. Daar houden de makers van 'Thuis' gelukkig wel rekening mee. Omgekeerd gunnen ook mijn docenten me mijn acteerwerk, en knijpen ze een oogje toe als ik eens een les mis."

Last minute

"De blokperiode is eind mei begonnen. Maar ik ben niet zo'n schitterende studente, geef ik toe. Ik ben niet gedisciplineerd genoeg om flink vooruit te werken. Als ik taken moet maken, is dat allemaal geen probleem. Maar me letterlijk een paar weken op voorhand neerzetten om alvast een vak te blokken? Lastig. Ik studeer pas als er wat druk op de ketel zit. Last minute. Meestal dus de dag voor het examen, wat dan weer enorm veel stress met zich meebrengt. Je zou dan denken: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen? Maar ik doe het mezelf élke keer opnieuw aan."

Smartphone

"Ik woon nog thuis en dat is prima. Maar omdat ik twee broers en een zus heb - van 14, 16 en 18 jaar - is het in de examenperiode soms iets te druk, of is de verleiding groot om te beginnen kletsen met één van hen. Daarom ga ik vaak op school studeren, samen met klasgenoten. In stilte, ja. (lacht) Bovendien zit ik anders toch maar de hele tijd in onze grote koelkast thuis. Ik zou constant aan het eten zijn!"

"Ontspannen in de blok doe ik door even naar buiten te gaan of door even iets te gaan drinken. Wat ik zeker niét doe is mijn smartphone opzetten. Ik zet die heel consequent af, want je kan onmogelijk 'eventjes' je Facebook checken. Dat is een ramp. De ene keer post iemand iets over leerstof waar je nog niet van gehoord hebt - paniek! - en de andere keer zie je dat klasgenoten al lang klaar zijn met hun vak, en jij nog niet. Wéér paniek! Ik zet hem dus uit."

Belonen

"Ik ben een vreselijke stresskip. De dag van een examen heb ik last van mijn maag. Zeker mondelingen proeven vind ik de hel. Zet mij op een podium: geen probleem. Maar zet mij in een lokaal voor een prof? Vreselijk. Soms zou ik liever een beetje méér als mijn personage Emma in 'Thuis' zijn: zij is een voorbeeldstudente. Ik zou veel liever als Emma mijn examens gaan afleggen, dan als Elise." (lacht) "Mijn plan om erdoor te geraken dit jaar? Vooral véél plannen maken voor juli en augustus, zodat ik geen herexamens kán hebben. En als ik boven mijn cursussen zit zal ik mezelf vooral... belonen. Telkens er een hoofdstuk in mijn hoofd zit, krijg ik een snoepje. Geloof me, dat werkt keigoed!"