Ontwerpster Loredana Falone: “Ooit ben ik in sweatshops terechtgekomen, echt vreselijk” World Wide Women Liesbeth De Corte

27 mei 2019

10u40 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we tien snelle vragen aan Loredana Falone, het knappe brein achter modelabel Wearable Stories.

1. Wearable Stories is een fairtrade-merk. Wat wil dat juist zeggen?

“Ik probeer zo transparant mogelijk te communiceren over de materialen die ik gebruik. Zijn ze synthetisch of niet? Gaat het om gerecycleerde stoffen? Daarnaast werk ik samen met ateliers in Portugal, Italië, Roemenië en Bali die ik persoonlijk bezocht heb. Daar werken alleen vrouwen in goede arbeidsomstandigheden en voor een eerlijk loon.”

2. Heb je ooit gezien hoe het eraan toegaat in massaproductiefabrieken?

“Tijdens de zoektocht naar de juiste ateliers ben ik in enkele sweatshops terechtgekomen. Dat zijn grote ruimtes zonder ramen waar honderden jonge meisjes dicht op elkaar gepakt zitten. De sfeer was heel grimmig. Echt verschrikkelijk. Dat was voor mij een extra aanmoediging om mijn

ateliers altijd streng te controleren.”

3. Je label steunt ook een sociaal project. Hoe zit dat juist?

“Een deel van onze opbrengst schenken we aan een weeshuis in Bali. Met dat geld kunnen zo’n veertig kinderen naar school gaan en krijgen ze basisvoorzieningen en speelgoed.”

4. Je collecties zijn heel basic. Niets verklapt jouw Italiaanse afkomst. Een bewuste keuze?

“(lacht) De Italiaanse mode is niet mijn dada. Ik hou van de tijdloze Scandinavische stijl. Pailletten, franjes en tierlantijntjes zal je in onze collecties nooit zien.”

5. Hebben je zuiderse roots een andere uitlaatklep?

“De mediterrane keuken vind ik echt fantastisch. Ik woon in Antwerpen, maar rij geregeld naar Limburg om te proeven van de zelfgemaakte pasta en saus van mijn mama. Ik heb geen typisch Italiaans temperament, maar ik heb wel haar op mijn tanden gekregen. In het begin was ik veel te soft. Toen ik 23 jaar was en een stage volgde bij het gerenommeerde modehuis Paola Frani, kwam ik net op de set van The Devil Wears Prada terecht. De eerste weken was iedereen onvriendelijk en belde ik vaak huilend naar huis. Nu zou ik nooit meer zo over me heen laten lopen.”

6. Komt dat temperament soms ook piepen in je relatie?

“Matteo en ik hebben allebei Italiaanse roots. Als we discussiëren, kan het er heftig aan toegaan. (lacht) Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Hebben we toch erge ruzie? Dan lachen we er achteraf mee. ‘Amai, dat was weer op z’n Italiaans’, zeggen we dan.”

7. Wat zijn je toekomstplannen?

“Met Wearable Stories zijn we volop aan het groeien. Stiekem hoop ik binnen twee jaar op de modebeurs in Parijs of Kopenhagen te kunnen staan. Op privévlak zijn we op zoek naar een huis met een tuintje. In Antwerpen, ja. Ons werk en leventje zijn hier. In de toekomst kan het mooie, groene Limburg ons misschien verleiden, maar nu blijven we in ’t Stad.”

Wie is ze?

• 31 jaar

• woont in Antwerpen

• heeft vijf jaar geleden Wearable Stories opgericht, een duurzaam minimalistisch modelabel

• Wearable Stories heeft bijna 8.000 volgers op Instagram

• vriendin van acteur Matteo Simoni