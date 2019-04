Ontwerpster Laurence Leenaert: “Ik heb het geluk gehad heb om de juiste mensen te leren kennen”



Liesbeth De Corte

01 april 2019

13u05 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan de Belgische ontwerpster Laurence Leenaert.

1. Hoe ben je in Marokko terechtgekomen?

“Puur toevallig eigenlijk. Ik had al een tijdje besloten om me voor de volle 100% te focussen op LRNCE, dat toen nog mijn handtassenmerk was. Toen ik op reis was in de Sahara, was dat zo memorabel dat ik zonder te veel nadenken naar Marokko verhuisd ben.”

2. Wat voor onthaal kreeg je daar?

“Ik kwam in een mannenwereld terecht, dus ik moest stevig in mijn schoenen staan en het vertrouwen winnen van de mensen waar ik mee samenwerkte. Op zich is dat goed meegevallen. Ik was 25. Alleen. De meesten hadden veel respect voor mijn keuze. Intussen heb ik met iedereen een hechte relatie opgebouwd. Al moet ik toegeven dat ik ook het geluk gehad heb om de juiste mensen te leren kennen. Zij behandelden mij als familie. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier wilde blijven.”

3. Hoe zou je LRNCE beschrijven?

“Elk stuk is handgemaakt en uniek. Ik gebruik alleen natuurlijke materialen zoals wol, hout, katoen, marmer en terracotta. Ook al verkopen we veel producten, alles vormt een geheel. Mijn schilderijen geven inspiratie voor de keramiek, en dat geeft me ideeën voor textiel.”

4. Je vriend Ayoub is tegelijk je businesspartner. Valt het mee om samen te werken met je lief?

“Absoluut! Ayoub woonde 10 jaar in Parijs, maar is geboren in Marrakech. Ik leerde hem kennen toen hij bij familie op bezoek was. Twee jaar geleden heb ik gevraagd om samen LRNCE te runnen. Dat loopt supervlot. Meer zelfs: we gaan binnenkort trouwen.”

5. Je staat in internationale magazines als Vogue en MilK. Wat doet die media-aandacht met je?

“Daar schrik ik altijd van! Onlangs was ik op vakantie in Zuid-Afrika en werd ik aangesproken door fans. Soms besef ik niet hoeveel mensen LRNCE kennen. In Marrakech merk ik daar niet zoveel van. Hier focus ik me op mijn werk en the simple life.”

6. Je verkoopt in winkels in Frankrijk, het VK, de VS, Australië, Denemarken en Japan. Hoe heb je dat klaargespeeld?

“Via die internationale magazines hebben heel wat kopers LNRCE leren kennen. Ook de online aandacht van Instagram heeft een ontzettend belangrijke rol gespeeld om al die plekken te bereiken.”

7. Ben je van plan om zelf een winkel te openen in België?

“Omdat we een hele kleine productie hebben, moeten we kritisch kiezen met welke shops we willen samenwerken. Het heeft eventjes geduurd, maar we hebben onze Belgische match gevonden. Binnenkort verkoopt Bellerose als eerste Belgische winkel onze producten.”

8. Heb je nog toekomstplannen?

“We zijn de verbouwingen van onze riad aan het voorbereiden en onze studio verhuist naar het hart van de stad. Heel spannend!”

Wie is ze?

• 29 jaar

• woont al 4 jaar in Gueliz, buitenwijk in Marrakech

• richtte er LRNCE op, een lifestylemerk van handgemaakte kledij, tapijten, kussens, spiegels en keramiek

• LRNCE heeft meer dan 119.000 volgers op Instagram