Ontslagen, wat nu? Dit stappenplan helpt je op weg

Een ontslag komt zelden gelegen. Maar een vlotte, praktische afhandeling van je ontslag kan die bittere pil wel wat helpen verzachten. Wat moet je zeker doen en wat kan je maar beter laten, als die ontslagbrief eenmaal in de bus is gevallen? Onze expert zetten het hier voor je op een rij.

Carrière Een ontslag komt zelden gelegen. Maar een vlotte, praktische afhandeling van je ontslag kan die bittere pil wel wat helpen verzachten. Wat moet je zeker doen en wat kan je maar beter laten, als die ontslagbrief eenmaal in de bus is gevallen? Onze expert zetten het hier voor je op een rij.

Neem je zelf ontslag, dan kan je in de regel geen recht doen gelden op een werkloosheidsuitkering. En heb je uitzonderlijk toch recht op zo’n uitkering, dan gaat daar doorgaans een wachtperiode aan vooraf. Denk dus niet twee maar liefst drie keer na, voor je zelf je ontslag geeft. Dat doe je in principe alleen als je al een andere job of inkomen hebt.

Maar ook als je je ontslag krijgt, heb je niet altijd recht op een werkloosheidsuitkering. Ben je bijvoorbeeld om dringende redenen ontslagen of heel kort al nadat je begon te werken, dan is het best mogelijk dat je het zonder die financiële steun moet doen. Het aantal arbeidsdagen dat je gewerkt hebt, bepaalt immers mee of je voor een werkloosheidsvergoeding in aanmerking komt.

Opgelet ook wanneer je je contract in onderling akkoord beëindigt! Dat ziet er misschien mooier uit op papier en kan zo je kansen op een nieuwe job wellicht verhogen, maar ook dan verliest je je recht op een werkloosheidsuitkering. Je stemt immers in met het einde van je arbeidsovereenkomst en bent dus niet onvrijwillig werkloos. En dat laatste is een absolute voorwaarde om voor die uitkering in aanmerking te komen.

Opzeggingstermijn en -vergoeding regelen

Een werkgever kan uw contract op elk moment eenzijdig verbreken of opzeggen. Je ontslag weigeren of dat proces proberen te vertragen door je ontslagregeling niet te ondertekenen, heeft dus weinig zin. Je handtekening is immers niet nodig om het contract te beëindigen.

Dat neemt niet weg dat je elk document maar beter goed naleest, voor je het effectief ondertekent. Of beter nog: dat je het door een deskundige, bijvoorbeeld bij je vakbond, laat nalezen. Je kan met andere woorden gerust wat bedenktijd vragen, al was het maar om de voorgestelde opzeggingstermijn of -vergoeding te controleren. Weet alleen dat dit je ontslag niet vertraagt. En dat je hoe dan ook geen recht hebt op zo’n termijn of vergoeding, indien je een ernstige fout beging en ontslag kreeg om dringende reden.

Is er geen dringende reden tot ontslag en voorziet je werkgever geen rechtmatige opzeggingstermijn in de ontslagbrief die hij verplicht aangetekend aan je moet bezorgen, dan stopt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk. Bovendien heb je dan recht op een opzeggings- of verbrekingsvergoeding. In de meeste gevallen zal je werkgever echter wel het begin en einde van de opzeggingstermijn in die brief meedelen. Die termijn is afhankelijk van je anciënniteit in het bedrijf en gaat pas in op de maandag die volgt na de week waarin je het officiële bericht kreeg. Tot het einde ervan blijft je arbeidscontract van kracht en blijf je dus gewoon aan het werk. Tenzij je met je werkgever overeenkomt dat je gedurende die termijn vrijgesteld bent van prestaties. Je loon wordt in die periode dan zoals gebruikelijk uitbetaald.

Vakbond, hulpkas en VDAB: zij zijn er voor je

Klinkt ingewikkeld? Geen nood: roep gerust de hulp in van de vakbond (ABVV, ACLVB, ACV) of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Zij zijn er om je bij te staan, met raad en daad. Zo kunnen zij alvast een werkloosheidsuitkering voor je aanvragen bij de RVA. Kom je daar niet voor in aanmerking, dan zullen zij je daarover informeren en uitleggen wat nodig is om wel in aanmerking te komen.

Om een werkloosheidsuitkering te ontvangen, moet je in elk geval ook aantonen dat je bereid bent om te werken. Dat doe je door je in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende. Wacht daar dus niet te lang mee en doe dat zo snel mogelijk na je ontslag. Zo vermijd je dat je op die uitkering moet wachten en een tijdlang zonder inkomen valt, indien je na je opzegperiode nog geen werk hebt gevonden.

Je vakbond kan bovendien nakijken of je werkgever de regels voor ontslag wel heeft gerespecteerd. Heeft hij niet correct gehandeld, dan kan de vakbond nog bemiddelen of zelfs naar de rechter stappen voor je. Wacht dus niet tot je effectief niet meer aan het werk bent, maar neem meteen bij ontslag al contact op.

Is je ontslag eenmaal uitgeklaard en zijn alle voorwaarden in orde, dan is het zaak om zo snel mogelijk nieuw werk te zoeken. Aarzel niet om je daarbij te laten begeleiden door de VDAB. Hun arsenaal aan begeleidingsmiddelen omvat onder meer een cv-databank, een jobdatabank met vacatures, jobadvies en -suggesties, sollicitatietips en -training door sollicitatiecoaches, en last but not least: een uitgebreid aanbod aan opleidingen. Om maar te zeggen: je staat er niet alleen voor!

Of het nu gaat over beleggen of spaarrekeningen, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vind je hier.

Onze financieel expert laat zien hoe je belegt vanuit je luie zetel: trackers volgen alle aandelen op

‘Slapend rijk’ door te investeren in vastgoed? Dit brengt verhuren echt op

Regelgeving rond ‘dertiende maand’ is een kluwen: of je er recht op hebt of niet lijkt eerder willekeur