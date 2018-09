Onderzoek: vier op de tien wordt sneller boos op de kinderen door overwerk Naomi van Kalken

03 september 2018

09u27

Bron: AD.nl 3 Carrière Na werktijd doorgaan om die paar mailtjes te beantwoorden, of iets vroeger op kantoor komen om de presentatie door te nemen. Werknemers in Nederland werken gemiddeld drie uur per week over, en dit heeft direct gevolgen op hun privéleven, blijkt uit nieuw onderzoek.

Bijna de helft van de medewerkers merkt het in hun privéleven wanneer ze die paar uur per week overwerken. De gevolgen zijn onder meer een ongezondere levensstijl, een verslechterd sociaal leven en een schuldgevoel richting de directe omgeving. Vier op de tien wordt sneller boos op de kinderen, en ruim een kwart heeft zelfs het gevoel dat ze tekortschieten als ouder. Dat blijkt uit onderzoek van opinie-onderzoeksbureau Kantar Public , in opdracht van de Nederlandse zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Een groot deel van de medewerkers sport minder door overwerk, eet ongezonder en slaapt slechter. Onderzoeker Jorcho van Vlijmen, verbonden aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen: "Het woord overwerk zegt het zelf al: het is werk dat te veel is, wat jou extra energie kost."

Het gevoel dat je in je werk investeert zonder er genoeg voor terug te krijgen, kan leiden tot spanning en stress. Van Vlijmen: "Overwerk kan ervoor zorgen dat de balans tussen wat je aan je werk geeft en wat je ervoor terugkrijgt, verstoord wordt. Die balans herstellen kost weer energie, die ten koste gaat van iets anders, zoals de thuissituatie."

Bedrijfscultuur

Waarom werken we dan massaal over? Dertig procent van de medewerkers en 24 procent van de leidinggevenden zegt dat overwerken bij de bedrijfscultuur hoort. Leidinggevenden werken zelfs twee keer zoveel over als werknemers: gemiddeld 6,5 uur in de week.



Van Vlijmen: "Werk is een onderdeel van het leven, en dat kan ook ten goede van mensen komen. Je doet er sociale contacten op, je kunt jezelf er ontwikkelen en ontplooien, dat zijn allemaal redenen waarom mensen naar hun werk gaan. Daarom zetten mensen dat extra stapje, omdat ze denken dat het erbij hoort, of omdat ze het nu eenmaal graag doen."

Een andere reden dat medewerkers overwerken of werk mee naar huis nemen, is dat het werk anders niet af komt. Dat is volgens 36 procent van de respondenten de reden waarom ze overwerken. Van Vlijmen: "Dat zou betekenen dat het op het werk niet goed geregeld is, op organisatorisch vlak."

De grens tussen thuis en werk is aan het vervagen. Thuiswerken wordt steeds gewoner, we hebben mobiele technologie die dit ondersteunt Onderzoeker Jorcho van Vlijmen

Impact

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden zich niet altijd bewust zijn van de impact die zij hebben op het privéleven van hun medewerkers en ze verwachten van hen dat er ook buiten werktijd aandacht is voor de zaak. "De grens tussen thuis en werk is aan het vervagen. Thuiswerken wordt steeds gewoner, we hebben mobiele technologie die dit ondersteunt. Het kan dan ontzettend moeilijk zijn voor mensen om die grens te bewaken." Dat blijkt ook uit het onderzoek: 39 procent van de leidinggevenden stuurt weleens een werkgerelateerd berichtje naar een medewerker buiten werktijd. Ongeveer een op de drie verwacht ook dat medewerkers reageren buiten werktijd.

Bovendien dénkt ruim de helft van diezelfde leidinggevende het goede voorbeeld te geven als het gaat om de werk-privé balans. Maar slechts 34 procent van de medewerkers ervaart dit ook zo. Daarnaast geeft driekwart van de leidinggevenden aan dat zij hun medewerkers helpen een goede balans te houden tussen werk en privé. Medewerkers ervaren deze hulp in veel mindere mate (49 procent).

Wat kun je nu doen om de grens tussen werk en privé beter te bewaken? Van Vlijmen: "Het kan bijvoorbeeld geen kwaad om kritisch naar je werkzaamheden te kijken. Bedenk of alles wat je doet echt nodig is. Neem niet te veel hooi op je vork, maar kijk waar het nu echt om gaat. Je hebt dan wel een leidinggevende nodig die daarvoor openstaat en er samen met jou naar wil kijken."