Onderneemster Zehra Özmen (35) brengt Genkse jongeren dichter bij elkaar met basketbalclub: “Voetbal of basket, dat hoorde volgens mijn vader niet voor een meisje” Roxanne Wellens

08 september 2020

09u38

Bron: NINA 0 Carrière Vrouwelijke ondernemers, er zijn er te weinig. Voeg daar een migratie-achtergrond aan toe en het lijstje wordt nog korter. Toch vonden we er die de pijnpunten in hun gemeenschappen aanpakken en zo de wereld op hun eigenzinnige manier een beetje mooier maken. Vandaag: de sportieve Zehra Özmen (35) probeert met haar basketbalclub BC Lions Genk de diverse Genkse jeugd samen te brengen: “Mijn club moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij.”

“Ik heb altijd van jongensachtige sporten gehouden”, vertelt Zehra. “Ik wou voetballen, boksen, basketballen, maar dat had mijn vader liever niet. Het paste niet bij zijn beeld van een goede opvoeding voor een meisje. Ik groeide nochtans wel op in een mannenwereld. Als kind ging ik met mijn vader mee op café en er werd er bij ons thuis continu voetbal gekeken. Is het dan zo raar dat ik tegen een bal wou trappen?”

Stiekem ben ik beginnen te basketten. Dat zou ik thuis nog goedgekeurd krijgen, voetbal niet Zehra Özmen

Opboksen tegen papa

“Stiekem ben ik toch beginnen te basketten door een initiatieles op school. Later ben ik zelfs gaan coachen. Waarom basketbal? Omdat ik dat thuis nog kon doorduwen, voetbal was een té grote nee. (​lacht)​ Ook toen ik een vervolgopleiding koos, heb ik moeten opboksen tegen mijn vaders wil. Ik wou sportjournalist worden, maar moest economie studeren van hem. Zijn weerstand heeft mij leren doorzetten. Drie jaar geleden heb ik mijn eigen basketbalclub opgericht: BC Lions Genk. Het is een club voor jongens en meisjes van zeven tot zestien jaar. Alle teams spelen nu nog gemengd, omdat ik te weinig meisjes heb om een damesteam op te richten.”

“Voor sport schuif ik alles opzij. Als ik vroeger examens had en niet klaar raakte met mijn leerstof, ging ik trainen. Toen het EK voetbal in België en Nederland werd gehouden, ben ik zelfs een jaar blijven zitten omdat ik geen enkele wedstrijd wou missen. Het was mijn droom om te spelen bij Galatasaray, een professionele basketbalclub in het Turkse Istanbul.”

Maatschappelijk kwetsbare kinderen

“Maar op mijn eenentwintigste ben ik gestopt met basket en coachen omdat ik mijn man leerde kennen. Na de geboorte van mijn tweede zoon wou ik het coachen weer oppikken. Eerst coachte ik bij een andere club, maar dat liep mis. Ik was er kapot van. Mijn man zei toen: ‘Zehra, jij kan niet zonder basket. Wat houdt je tegen om een club op te starten?’ Nu, drie jaar later hebben we drie teams. Als je hard werkt, kan alles.”

Jongeren moeten in aanraking komen met andere werelden dan die van hun ouders alleen Zehra Özmen

“Ik werk parttime bij Unizo, want aan de club verdien ik niets. Maar ik wil koste wat het kost kinderen van alle achtergronden dichter bij elkaar brengen. Jongeren moeten in aanraking komen met andere werelden dan die van hun ouders alleen. Daar ben ik van overtuigd. Als één van de spelers vertelt dat hij meedoet met de ramadan, horen de anderen van jongs af aan wat dat inhoudt. Ik probeer ook ouders bij elkaar te brengen die vroeger tijdens het supporteren al snel in aparte, op cultuur gebaseerde groepjes zaten.”

(Lees verder onder de foto.)

“We volgen ook één keer per maand met de kinderen van de club een workshop programmeren bij vrijwilligersorganisatie Coderdojo. Mijn man zit in IT en vindt technologie de toekomst. Zo laten we onze leden zien wat er mogelijk is. We doen ook uitwisselingen met boksclubs, zodat onze spelers hun kracht leren kennen én met ons eigen initiatief ‘buurtbasket’ willen we ook maatschappelijk kwetsbare kinderen betrekken. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen. Daarom doe ik er alles aan om toegankelijk te zijn voor ouders die de taal niet spreken of het niet breed hebben. Mijn club moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij.”

“Mijn toekomstplannen? Ooit een eigen meisjesploeg opstarten. Om meer meisjes warm te maken voor basket, geef ik initiatielessen op scholen. Daar is het voor mij ooit ook begonnen.”

Lees meer op bc​lionsgenk.be.