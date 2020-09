Onderneemster Kelhia Mayoka (27) helpt mindervaliden en senioren met innovatief buddy-systeem: “In de Afrikaanse cultuur laten we ouderen ook niet stikken” Roxanne Wellens

09 september 2020

09u14

Bron: NINA 4 Carrière Vrouwelijke ondernemers, er zijn er te weinig. Voeg daar een migratie-achtergrond aan toe en het lijstje wordt nog korter. Toch vonden we er die de pijnpunten in hun gemeenschappen aanpakken en zo de wereld op hun eigenzinnige manier een beetje mooier maken. Vandaag: de barmhartige Kelhia Mayoka (27) richtte ‘Odelia’ op, een zaak waarmee ze mindervaliden en senioren helpt bij het vinden van een buddy. “We leven in Vlaanderen aan zo’n hoog tempo en laten achter wie niet meekan. Maar juist die mensen hebben onze steun nodig.”

“Ik kan mij niet inbeelden dat ik mijn moeder later in een ​bejaardentehuis zou laten wonen. In de Afrikaanse cultuur i​s het de bedoeling dat je voor ouderen zorgt, omdat zij dat ook hun hele leven voor jou hebben gedaan. Teruggeven en elkaar ondersteunen zijn kernwaarden. Vanuit die filosofie begonnen mijn broer Bryan (23) en ik met Odelia: onze eigen onderneming die senioren en mensen met een handicap helpt.”

Ik ben te eigenzinnig om voor een baas te werken. Ik wil zelf de regels bepalen Kelhia Mayoka

“Ons concept is redelijk nieuw in België, want we werken met buddy’s. Wij matchen mensen die willen bijverdienen, zoals studenten, met hulpbehoevenden. We werken, zeg maar, als tussenpersoon. Onze vrijwilligers helpen bijvoorbeeld in het huishouden of zijn er gewoon als gezelschap. Het is een win-winsituatie: je kunt zoveel leren van iemand die ouder is of niet heeft wat jij misschien als vanzelfsprekend beschouwt. En zij halen dan weer energie uit dat ene kopje thee of dat babbeltje met jou. We leven in Vlaanderen aan zo’n hoog tempo. We laten achter wie niet meekan, maar juist díé mensen hebben onze steun nodig.”

“​Toen Bryan in het zesde middelbaar zat, ging hij een bejaardentehuis bezoeken met school. Daar sprak hij met een vrouw van negentig die nog superfit was, maar gedwongen in dat rusthuis woonde omdat niemand van de familie voor haar wou of kon zorgen. Daar wilden we iets aan veranderen. We konden natuurlijk niet bij alle bejaarden gaan aanbellen, dus zo kwam Odelia er. Na verloop van tijd kregen we steeds meer aanvragen van mindervaliden. Nu ligt onze focus vooral bij hen.”

Gebrek aan rolmodel

“Ik wist al vroeg dat ik niet voor een baas wou gaan werken, daar ben ik te eigenzinnig voor. Ik wil zelf de regels bepalen. Ik doe graag mijn ding. En dat moest iets unieks zijn. Met mijn eigen zaak ​vervul ik al die behoeften. Odelia uit de grond stampen was wel een hele klus. Ik kende geen vrouwelijke ondernemers, laat staan met een migratieachtergrond. I​k had graag een rolmodel gehad om mij door ‘de wildernis’ te loodsen, nu hebben Bryan en ik alles zelf uitgezocht.”

Mijn mama is mijn grote inspiratiebron. Ze is van nul begonnen toen ze uit Kameroen naar hier verhuisde, nu is ze directrice van een kinderpsychiatrisch centrum Kehlia Mayoka

​

“Bryan is mijn beste vriend. ​Als het goed gaat, zitten we allebei goed, gaat het wat slechter, dan doen we dat nog altijd samen. We vullen elkaar aan. Er gaat geen dag voorbij dat ik hem niet bel. ​Onze mama is mijn grote inspiratiebron. Ze is van nul begonnen toen ze uit Kameroen naar Europa verhuisde. Ze heeft zelfs een stukje middelbaar opnieuw gedaan, omdat haar diploma’s hier niet geldig waren. Nu heeft ze een master in de verpleegkunde en is ze directrice van een kinderpsychiatrisch centrum. Haar parcours is allesbehalve over rozen gegaan. Daar hou ik me aan vast als ik het zelf even moeilijk heb.”

“Je leeft hier op deze aardbol, is het dan niet de bedoeling dat je je inzet voor een hoger doel, dat je iets betekent voor anderen? Ik vind van wel. Anderen helpen, ik haal er voldoening uit. Het is mij nooit om het geld te doen. Een klant die mij belt en vertelt dat zijn buddy zijn leven heeft veranderd, dá̀t maakt mij gelukkig.”

Lees meer op odelia.be.