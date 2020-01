Onbeperkt verlof nemen? In deze bedrijven kan het

Naar believen vrije dagen inkleuren in de werkagenda? Ook bij Jonckers kunnen werknemers het binnenkort zonder gêne en schuldgevoel doen. Het vertaalbedrijf uit Brussel voert vanaf maart een nieuwe vakantieregeling in. Ongelimiteerd en betaald. En daar zit een weldoordachte strategie achter. Jonckers wil met hun onbeperkt verlof moeilijke profielen op de arbeidsmarkt lokken. Zo zoeken ze nog ontwikkelaars voor vertaalsoftware op basis van kunstmatige intelligentie, profielen die soms tot 400.000 euro per jaar vragen. “Dat opbod van lonen kunnen wij niet volgen”, zegt CEO Geo Janssens. “Maar we kunnen hen wel menselijke voordelen aanbieden.”

Of Jonckers niet vreest dat het bedrijf binnenkort meer van een reisbureau zal weg hebben? Neen, daar zit de CEO niet mee. En ook voor sociale druk om net minder verlof op te nemen, is geen plaats. Elke werknemers is sowieso verplicht om zijn twintig wettelijke dagen vrij te nemen en overuren op te nemen.

Luilekkerleven

Bij Marbles in Antwerpen, een communicatiebureau, kijken ze niet vreemd op van het concept van Jonckers. Daar kunnen werknemers immers al drie jaar hun portie vakantie zelf kiezen. “En neen, dat is geen vrijgeleide naar een luilekkerleven”, zegt COO Tim Berghman. “Wij willen alleen dat iedereen die de behoefte heeft aan een dagje verlof of een week er tussenuit, die mogelijkheid heeft. Iedereen neemt wat ie nodig heeft.”

Enige voorwaarde: vakantie moet in overeenstemming met collega’s gepland worden en de klanten blijven voorop staan. “We kunnen klanten geen week laten wachten omdat de helft van het kantoor verlof heeft. De vakantieregeling hangt evenwel niet vast aan een target. We zien trouwens dat er proportioneel niet méér vrije dagen genomen worden. In 2019 nam elk van ons er gemiddeld 26,5. Alleen is de state of mind vandaag helemaal anders. Onze werknemers moeten niet gaan tellen om met Kerst nog even vrijaf te kunnen nemen. En is een van hun kinderen ziek, dan hoeven ze geen stress te krijgen om alles geregeld te krijgen.”

En ja, er waren enkele struikelblokken in de afgelopen drie jaar. Belgische voorbeelden had Marbles immers niet. “Een simpel voorbeeld: op een bepaald moment wilde iedereen naar Pukkelpop (lacht). Daarvoor moesten we toch even samen zitten, sommigen moesten water bij de wijn doen. We kwamen tot een consensus. We proberen ook iedereen te stimuleren op op z’n minst twintig dagen op te nemen en grotere vakanties zoveel mogelijk op voorhand te melden. Bovendien mag wie veel vakantie neemt, geen druk voelen om extra overuren te doen. Voor mensen die uit een hiërarchische structuur komen, is dat niet evident. Die rust proberen wij te bewaren.”

Te veel volk

Arbeidsexpert Jan Denys ziet de voordelen van verlof zonder limiet. Maar hij ziet ook veel valkuilen in het systeem. “Als iedereen 50 dagen neemt, kan dat alleen maar betekenen dat er te veel volk rondloopt”, merkt hij op. “Dit soort systemen kan alleen in een context waar resultaatsverbintenis is. In sommige sectoren, waar iedereen sowieso zijn eigen job al individueel kan invullen, is zoiets bovendien goed te regelen. In een systeem waarbij mensen aan de band staan of in ploegensysteem werken is het niet mogelijk, denk ik. Het kan ook zorgen voor sociale druk. Iemand die te veel of te snel op elkaar verlof neemt, kan voor frustraties bij de rest opwekken.”

“Wij zijn er alvast een beter bedrijf van geworden”, besluit Berghmans. “We groeiden van een team van acht naar zestien en willen nog tien mensen aanwerven. De collegialiteit en de communicatie zijn er enorm op vooruitgegaan.”