Om tegen je baas te zeggen: nieuwe studie bewijst nog maar eens hoe ongezond overuren zijn Liesbeth De Corte

04 juli 2018

16u28

Bron: Time 3 Carrière Zit je nog steeds op kantoor, ook al ben je deze ochtend tijdens de vroege uurtjes begonnen? Klap dan maar snel je laptop dicht en vertrek stante pede naar huis. Een nieuwe studie heeft nog maar eens aangetoond dat lange uren kloppen ontzettend ongezond is, zeker voor vrouwen.

Mahee Gilbert-Ouimet, een postdoc aan het Institute for Work and Health in Toronto, en haar collega's hebben 12 jaar lang meer dan 7.000 Canadese werknemers gevolgd. Ze wilden weten of overuren kloppen mee bepaalt of je diabetes krijgt. En zoals je al kan raden, is dat blijkbaar het geval.

In het vakblad BMJ Diabetes Research & Care schrijft Mahee dat vrouwen die meer dan 45 uren per week werken maar liefst 51 procent meer risico lopen om diabetes type 2 te krijgen in vergelijking met dames die 35 tot 40 uren per week werken. Opvallend: dat verschil bleef bestaan als de onderzoekers rekening hielden met andere factoren die het risico op de aandoening kunnen vergroten, zoals BMI, roken en beweging.

Raar maar waar spelen de overuren geen rol bij de mannen. Bizar. Volgens Mahee heeft dat te maken met de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen, die nog steeds bestaat. "Vrouwen nemen nog steeds veel huishoudelijke en gezinstaken op zich. Misschien dat vooral de combinatie met overuren een slechte invloed heeft op je gezondheid." Dat kan wel eens kloppen, want de slechte invloed van overuren is het sterkst bij vrouwen die meer dan 45 uur per week aan de slag zijn én die kinderen jonger dan 12 jaar hebben.

Fysieke arbeid

Maar er is ook nog een tweede logische verklaring: de mannen voeren gewoon een ander soort werk uit. Van alle mannen die overuren draaien, spendeert een op drie zijn tijd op het werk al zittend, maar ook al staand en al wandelend. Dat is een groot verschil met de vrouwelijke harde werkers. Maar 8 procent van hen staat en beweegt ook tijdens hun job.

Hoe het ook zij: het lijstje van negatieve effecten van lange werkdagen is nog maar eens langer geworden. Eerdere studies hadden al aangetoond dat wie regelmatig lange werkdagen klopt, vaker depressies, angstaanvallen, obesitas, alcoholverslavingen en hart- en vaatziekten ontwikkelt. Dus ook al nadert die deadline met rasse schreden of moet je binnenkort een belangrijke presentatie geven: ga vanavond toch maar eens op tijd naar huis.