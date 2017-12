Nooit meer te laat: de beste lifehacks om de ochtendspits bij je thuis sneller te laten verlopen Sophie Vereycken

De ochtendstond heeft goud in de mond. Al sta jij 's ochtends veeleer met je mond vol tanden wanneer je baas vraagt waarom je nu weer te laat bent. Op tijd komen, het is een kunst. Het goede nieuws: die kan je makkelijk leren.

1. Ken jezelf

En dan vooral: de reden waarom je iedere ochtend opnieuw met een knalrood hoofd een spurtje moet trekken naar het perron. Misschien laat jij altijd je sleutels slingeren, is het snoozen sterker dan jezelf of hou je gewoon van de adrenaline van het nét niet te laat komen. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, én van op tijd komen.

2. Wees voorbereid

Sta je het merendeel van de tijd voor je kleerkast te draaien omdat je niet weet wat aantrekken? Leg dan alvast de avond voordien je kleren klaar. Of moet je iedere ochtend het huis overhoop halen op zoek naar je sleutelbos? Ga dan alvast 's avonds op zoek, en leg ze op een duidelijke plek zodat je ze 's ochtends meteen ziet liggen. Besluit op voorhand wat je als ontbijt wil eten, of beter nog: grabbel één van deze ontbijtjes voor onderweg mee, en wedden dat je een kwartier vroeger de baan op bent?

3. Plan een voorbereidingsmoment in

Dat is natuurlijk allemaal veel sneller gezegd dan gedaan: in de praktijk leggen we een keer of twee braaf onze kleren klaar, om vervolgens weer in die oude routine te vervallen. Om dat te vermijden, zorg je ervoor dat er iedere avond om hetzelfde uur een alarm afgaat. Wanneer je dat hoort, laat je alles vallen (bij wijze van spreken), en bereid je alvast even de ochtendroutine voor: zoek je kleren uit, leg je sleutels en schoenen klaar, kijk je kalender en agenda na en stop alvast alles in je tas dat je gewoonlijk vergeet.

4. Wees een doemdenker

Dan mag je nog een optimist in hart en nieren zijn, de stipte mens is áltijd negatief ingesteld. Dat wil niet zeggen dat je moet mopperen tegen je huisgenoten of je collega's onder hun voeten geven, wél dat je er best vanuit gaat dat je trein afgeschaft is, de bus te laat en dat er sowieso file op de baan is. Met andere woorden: plan je aankomsttijd een kwartiertje vroeger in dan je er eigenlijk moet zijn. Als er dan iets misloopt, heb je dat netjes ingecalculeerd, en zo niet, ben je - wie had dat ooit gedacht? - zelfs te vroeg. Van een goede indruk gesproken.

5. Vertrouw niet op schattingen

Ongelooflijk maar waar: Google maps heeft het niet altijd bij het rechte eind. De app mag dan wel zeggen dat het maar een kwartiertje wandelen is naar school, maar Google moet geen vijf minuten naar de tweede handschoen van je dochter zoeken. Dus zelfs al moet je helemaal niet ver: reken toch altijd op 10 minuutjes extra. Wedden dat je ze nodig zal hebben?