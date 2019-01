Nieuwjaarskussen op de werkvloer? Dit zegt een etiquettespecialist ttr

02 januari 2019

11u25

Bron: vacature.com 0 Carrière Voor velen is het vandaag de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Bij vrienden en familie worden er naast nieuwjaarswensen vaak ook drie zoenen uitgedeeld, maar hoe zit dat op de werkvloer? Is een smakkerd op de wang van een collega een goed idee of volstaat het om enkel een hand te geven? Etiquettespecialist Kevin Strubbe geeft enkele tips zodat je gênante situaties op het werk kan vermijden.

Kevin Strubbe werkte een tijdje als butler voor onze toenmalige Kroonprins – nu Koning - Filip en schreef al verschillende boeken over etiquette. Hij raadt iedereen aan om de volgende richtlijnen te volgen:



- De kus zelf moet zeer oppervlakkig en van korte duur zijn. Je kust dus zeker niet op de mond. Dat privilege geniet alleen je partner.

- Bijkomende aanrakingen, buiten het vasthouden van de rechterhand van de persoon, zijn niet toegestaan, zeker niet bij mensen die je amper kent. Het best buig je lichtjes naar de andere persoon toe en houd je je linkerhand een beetje naar achteren.



- Om verwarring en lichte botsingen te vermijden, geef je bij voorkeur één kus op de rechterwang. Of er meer volgen, hangt af van de andere persoon. Stopt die bij één, dan doe jij dat ook.

- Probeer het aantal zoenen te volgen dat iemand je geeft. Het is immers vervelend als je nog in de lucht hangt met getuite lippen als de andere zich al heeft omgedraaid: het zogenaamde ‘luchtkussen’.

- De handkus, waarbij je met je mond over de hand van een dame heenbuigt zonder echt te zoenen, is niet meer gebruikelijk. Als je dat wil, kan je een handkus geven aan iemand voor wie je speciale vriendschapsgevoelens koestert of aan een meisje met wie je flirt. Geef nooit een handkus aan een heel gezelschap van vrouwen of aan iemand die je gewoon wil begroeten.

- Als iemand een uitgestrekte arm aanbiedt, dan is dit een duidelijk signaal ze liever geen zoenen geeft en krijgt.

