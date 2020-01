Nieuwjaar: wat zegt de etiquette over kussen op het werk? Kevin Strubbe

02 januari 2020

08u00

Bron: Vacature 3 Carrière Etiquettespecialist Kevin Strubbe geeft wat bruikbare tips zodat je gênante situaties kan vermijden tijdens de nieuwjaarswensen op het werk.

In het professionele verkeer kussen we weinig of niet, behalve tijdens de periode rond oud en nieuw. Dat is een tijd waarin we constant andere mensen groeten en gelukwensen. Maar wie zoenen we en wie geven we een hand? En hoeveel keren zoenen we? En hoe zoenen we…? Etiquettespecialist Kevin Strubbe geeft wat bruikbare tips zodat je gênante situaties kan vermijden.

In de westerse landen is kussen nog altijd een teken van affectie naar een ander toe, dus is het oppassen geblazen waar en wie je zoent. Zo mogen vrouwen zowel een vrouw als een man op de wang kussen als zij hem of haar kennen. Een man mag traditioneel enkel een vrouw kussen, en ook alleen als hij haar goed kent.

De kusetiquette is echter onderhevig aan verandering. In zuiderse landen en in artistieke milieus is het al veel langer ingeburgerd dat ook mannen elkaar kussen als begroeting. Men merkt nu dat ook andere mannen dit gebruik de laatste jaren beginnen over te nemen en als normaal beschouwen. Het is belangrijk om te onthouden is dat het niet vanzelfsprekend is dat je mensen kust die net aan je werden voorgesteld of die je net hebt leren kennen. Een beleefde hand en glimlach volstaan hier. Hoe kus je nu het best iemand die je begroet, of dit nu een man of een vrouw is?

- De kus zelf moet zeer oppervlakkig en van korte duur zijn. Je kust dus zeker niet op de mond! Dat privilege geniet alleen je partner.

- Bijkomende aanrakingen, buiten het vasthouden van de rechterhand van de persoon, zijn niet toegestaan, zeker niet bij mensen die je amper kent. Het best buig je lichtjes naar de andere persoon toe en houd je de linkerhand een beetje naar achteren.

- Om verwarring en lichte botsingen te vermijden geef je bij voorkeur één kus op de rechterwang. Of men één, twee of drie kussen geeft, hangt af van het gebruik dat de andere persoon zich eigen heeft gemaakt.

- De dame beslist of er gezoend wordt. Als een vrouw mij haar uitgestrekte arm aanbiedt dan is dit een duidelijk signaal dat er niet gezoend zal worden maar een hand zal gegeven worden. Het is dan uiteraard niet aan mij om deze dame dan alsnog bij te trekken en te zoenen.

- De man volgt het aantal zoenen dat de vrouw geeft. Het is immers vervelend als je nog in de lucht hangt met getuite lippen als de andere zich al heeft omgedraaid: het zogenaamde ‘luchtkussen’.

- Het spreekt voor zich dat in sommige situaties meerdere kussen mogen worden gegeven. Bij een verjaardag, nieuwjaarsreceptie of een huwelijk bijvoorbeeld is het aanvaard elkaar drie kussen te geven bij de ontmoeting.

- De handkus, waarbij je met je mond over de hand van een dame heenbuigt zonder echt te zoenen, is niet meer gebruikelijk. Als je dat wil, kan je een handkus geven aan iemand die je speciale vriendschapsgevoelens wil tonen of aan een meisje met wie je flirt. Geef nooit een handkus aan een heel gezelschap van vrouwen of aan iemand die je gewoon wil begroeten.

- Je kust soms natuurlijk ook uit genegenheid in plaats van bij een begroeting. Zo kan je je partner of kind een zoen geven om hem of haar je liefde te tonen. Hier gelden uiteraard geen strikte regeltjes. Wel is het belangrijk dat je kinderen ‘de kracht van de kus’ kennen en dat je hen leert wie ze wanneer kunnen kussen. Daarom is het af te raden om je kinderen jou en je partner op de mond te laten kussen. Je laat verdere familie of vrienden evenmin je schattige peutertje op de mond kussen; de meeste kinderen vinden dat helemaal niet fijn en als ze ouder worden, moet je het hen weer afleren.